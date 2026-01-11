柯文哲同框蔡正元秀電子腳鐐 郭正亮嘆沒道理：他能跑去哪？

前立委蔡正元因三中案被判刑3年6月，他10日在臉書貼出與民眾黨前主席柯文哲一同展示腳踝上電子腳鐐的合照。當天和柯文哲、蔡正元餐敘的前立委郭正亮直呼，柯文哲哪有地方跑，要他戴電子腳鐐毫無道理，而柯文哲可能讀完《台灣島史記》有些心得，所以才邀蔡正元一起錄製節目。

郭正亮。（圖／中天新聞）

蔡正元表示，柯文哲說花了1個月，在台北看守所讀完《台灣島史記》，上、中、下3冊全部讀完。而他自己則是花了10年撰寫這套書，花了1個月在台北看守所，校對完這套書。蔡正元透露，柯文哲當天請他吃晚餐，同時邀請前立委邱毅和郭正亮，並由民眾黨祕書長周榆修和副祕書長許甫坐陪。

郭正亮今天（11日）在中天節目《辣晚報》表示，「昨天晚上我們是在一起吃飯」。他指出，柯文哲要做「土城十講」，認為蔡正元這套書很值得談，他努力看完後大概有一點感想，所以想跟蔡正元做個節目。2人因為目前都受到監控，都被司法迫害，所以就一起合照。

郭正亮無奈地說，柯P怎麼會有地方逃？所有人都認識他，叫他戴電子腳鐐毫無道理，他怎可能跑出去？或許也是看到司法的黑暗，兩個人也交換心得。他們都是讀書讀得比較多的政治人物，都對台灣歷史有相當體認，也對民進黨怎麼變質成這樣感到難以理解。

柯文哲、蔡正元展示電子腳鐐。（圖／翻攝蔡正元臉書）

郭正亮指出，柯文哲以前自稱「墨綠」，和前總統陳水扁交情不錯，也和前總統蔡英文合作過，但現在卻變成這樣。而蔡正元的情況則是舊案新判，為何趕在這時候？「據我了解，是因為邢泰釗要結案，他5月要卸任檢察總長，他要對馬英九做結案動作，結果只有蔡正元被判刑，有點說不過去。」

