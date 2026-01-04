柯文哲向賴清德喊話：別把台灣搞到四分五裂

行政院前政務委員張景森點名台灣政治僵局的解決關鍵不在賴清德總統，而是民眾黨前主席柯文哲一念之間。對此，柯文哲今（4日）回應，台灣政局會紛擾，就是賴清德一念之間。他特別向賴清德喊話，不要把台灣搞到四分五裂。

柯文哲擔任張啓楷競選總幹事後，第二天陪同走訪嘉義。（中天新聞）

張景森昨天在臉書發文，指他一個多月以前就說過，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間！

張景森並以柯文哲昨天的動作為例，認為柯已經把民眾黨帶回關鍵的少數，告別黄國昌的中二搗蛋路線，不打算再做傅崐萁的小弟。這應該是正確的第一步！

張景森也奉勸民眾黨立院黨團，總預算和軍購特別預算，就事論事，該審就審，該删就刪，該過就過。大法官、NCC、中選會、公共電視就人論人，該過就過、該砍就砍。這樣子民眾黨應該會獲得掌聲！黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。就讓他畢業吧，他的寫真集會買一本！

對於張景森的看法，柯文哲今天延續昨天到嘉義市Long Stay的行程，與立委張啓楷在城隍廟參拜完畢後受訪回應時事。

柯文哲表示，今天台灣政局會紛擾，就是賴清德一念之間，現在在怪大彈劾，那當初你為何要去搞大罷免？當初你（賴清德）搞人家（國民黨），人家當然現在要反撲，所以有時候是自己搞出來的。

柯文哲指出，化解台灣今天政治僵局，完全在賴清德總統的一念之間。（中天新聞）

柯文哲指出，其實如果賴清德一上任就採取比較聯合政府的概念，跟在野黨協調，怎麼搞到今天這個局面？

柯文哲說，那好，事情已經發生了，就解決問題，一項一項來解決，關於軍購案，要申請1.25兆特別預算，不能只拿出兩張A4紙，「立法院誰敢蓋章？」而且軍購付錢東西沒有來，超過6千億，立法院誰敢再背書？這問題不解決，你（賴清德）也不交代，又要拿1.25兆，就算民進黨立委也是答應得很心虛，不能這樣解決；應該要交代時程、買什麼東西，總要有一個詳細的報告出來，兩張紙換1.25兆「不可能」。

柯文哲表示，總預算也是一樣，台灣過去不是沒遇到，去年也是僵局，也解決了，民進黨政府不能「要審就審，不審拉倒」的態度，3個黨都有總召，總召有困難，再帶一個人來，6個人坐下來好好談一談，一定會有一個協調，所以還是在賴清德一念之間，在高位的人，有權勢的人，應去整合其他的人。

至於張景森還提到黃國昌，柯文哲火冒三丈明白講，不可以把司法當政治工具用，再搞黃國昌，他一定焦土政策。

