柯文哲哭家裡沒傭人很節儉 陳佩琪親揭跪著擦地板真實原因：日常

記者李鴻典／台北報導

台北地院審理京華城等案，23日進行言詞辯論。前台北市長柯文哲答辯時提到，自己有一次晚間10時許回到家，一開門看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板。柯文哲情緒激動、哭說，「我們家沒有傭人」，並提到自己是很節儉的人。引發議論。陳佩琪今（24）天一早發文回應此事，她說，因為自己是醫師，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已…

回應昨天的新聞…陳佩琪寫道，自己是有一只十多年前990元買的好神拖，平常都用它來拖地，只遇到牆角或門和地板間、這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。 醫生本就是一個較忙碌的行業，若遇到隔天morning meeting有自己的病例要討論時，前一晚就要準備資料到很晚，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已…

陳佩琪自述，年輕時覺得自己壯的跟一頭牛一樣，但從2011年肺腺癌開刀後， 開始有所醒悟了，查覺到只要是人、是吃五穀雜糧的， 還是有生病軟弱的時候，但最痛的時光也走過了， 沒想到人生後續還有更大的考驗，是從去年8月底的一場大搜索開始…

「這是我畢生難忘的恐怖畫面，沒經過228， 但有讀過美麗島事件的後代寫的、他們親身目睹的文章，心中浮起台灣警總再現的景象，這些來搜索的人雖沒有荷槍實彈， 但一副要把人吞下肚的凶惡模樣，令人寒慄，大家不妨回去review那天在我家前院、媒體拍到的景像，外面都被拍到是這樣了，裡面更是可怕…」

陳佩琪稱，偵查不公開本是檢察官要遵守的， 但柯文哲的人權根本是個屁，接下來幾天、幾週、幾個月，我們被鏡檢和馬檢和綠媒、名嘴們天天『偵查大公開』，每天都來一個一刀斃命的東西，這些外洩出去的東西， 大家一看就知道絕對有人違法取得，不過都查無實證，查無不法，剩下的就只有我們家屬被嚇到如寒蟬般不敢講話而已，他們都自己人嘛，互相掩護一下就好了，可是她的先生卻在沒證據之下被關了一年。

「檢廉把我當罪犯看待，隨意取走我的手機，這是在我們法律上允許的嗎？」陳佩琪表示， 「打電話給那租客，說立刻來開門， 我們要去搜索…」自己乖乖交出手機，不敢哼一聲…保險箱內的金飾，一樣一樣被挑出來檢視...「這鑽石誰送的？這戒子又是哪來的？」 「 結婚時婆婆、還是媽媽送的吧…」 「這個呢？」 「可能小孩出生時親友送的…」 「這個呢？」 「忘記了， 太久了…」 「想一下啦， 是誰送的， 是怎麼來的… 」她還說，當時銀行旁若有窗戶， 自己早就像李師科案的王迎先一樣跳下去了…

至於被收走的存摺，她是不在乎，已經很久沒整理了，拿走也減少空間的負擔，陳佩琪說，只是氣就氣在拿走了卻連看都不看，抓她去問時還要問：『這本是什麼時候開的， 那本是何時弄得的？』去北檢還考她記憶力，真的有夠離譜。

後來看到搜索票上詳細記載的內容，就知道他們其實已經把他們眼中一干所謂的犯罪嫌疑人所有的財產、事前全掃描過一遍了，只是搜索當下，看到她父母親的存摺，面露喜色，可能是覺得會有重大發現吧！

陳佩琪指出，當初搜索票上的理由，只籠統寫個『貪汙治罪條例』，最近才看到搜索票的全文，是林俊言寫的， 某法官核定的，精彩至極，會陸續跟大家分享…除前述幾個『買辦公室』、 『2018年2000萬房貸』 、『陳佩琪站ATM前存款』之外， 還有以下…

陳佩琪提到，去年規劃在九月底退休，五月開始著手辦退休手續，還有特休假，女兒也恰好回台一周，於是想利用休假跟一起去美國玩幾天，先生也很贊同，於是在去年6月24日就訂好了去美國的『來回機票』，結果呢…檢廉具此說她『要落跑去美國』，所以要趕快來搜索，也立刻要把柯文哲羈押起來，說要防止我們夫妻都落跑。

他們也查到柯文哲9月11日也要去美國東岸，好像要參加什麼台美國防軍事會議這方面的，這在台灣和美國之間本就是重中之重的議題，在野領袖本就該都去了解詳細，陳佩琪表示，現在回想起來，就如同她先前說的，倘若沒有這場官司，以先生的經歷、才華和戮力從公的精神，定可以為國家做出許多貢獻來，但現在呢…一切如夢幻泡影，每天看不完的卷宗， 跑不完的法院，哀哉人生…

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

