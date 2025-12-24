柯文哲哭沒傭人「陳佩琪跪擦地板」！她看傻：心疼老婆為什麼不自己拖

政治中心／黃依婷報導

台北地院審理京華城等案，23日進行言詞辯論。前台北市長柯文哲答辯時提到，自己有一次晚間10時許回到家，一開門看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板。柯文哲情緒激動、哭說，「我們家沒有傭人」，並提到自己是很節儉的人。對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱看傻直呼「柯文哲可能周圍都是大老闆」。

吳欣岱發文，柯文哲可能周圍都是大老闆，所以才覺得沒有傭人非常委屈，委屈到要掉淚的程度，根據她認識的醫生家庭中，有人會請定期打掃一個禮拜一次，有人自己煮飯打掃，有人會找保母，但真的沒看過有人叫老婆跪在地上擦地，然後自己流眼淚的。

吳欣岱不解，這麼心疼老婆為什麼不自己拖地？「苦民所苦，長見識了長見識了」，她也曬出老公的照片，「老陳開完前十字韌帶回家之後做的第一件事，有的男人就是自己的家自己打掃，有的男人是請傭人來打掃，有的男人是…」。

據了解，陳佩琪事後也回應，自己是有一個好神拖，平常都用它來拖地，只遇到牆角或門和地板間、這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。 醫生本就是一個較忙碌的行業，若遇到隔天有病例要討論時，前一晚就要準備資料到很晚，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已。

