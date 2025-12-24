柯文哲哽咽稱家裡沒傭人「很節儉」 陳佩琪自曝「跪著擦地板」是日常

柯文哲稱自己家中沒有傭人，很節儉，妻子陳佩琪都跪著擦地板，陳佩琪則說這是她的日常。翻攝陳佩琪臉書



台北地院審理京華城案及政治獻金案進入尾聲，柯文哲昨答辯時強調自己很節儉，晚上10點多回家都還看到妻子陳佩琪跪在地上擦地，哽咽表示「我們家沒有傭人…」；陳佩琪今（12/24）指出，因為自己是醫師，所以習慣在三更半夜做家事，才會被常常很晚回家的先生撞見，「但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已…」。

陳佩琪今天在臉書回應昨日新聞，她表示，家裡有一只十多年前990元買的好神托，平常都用它來拖地，只遇到牆角或門和地板間、這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。「醫生本就是一個較忙碌的行業，若遇到隔天morning meeting有自己的病例要討論時，前一晚就要準備資料到很晚，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已…」。

陳佩琪說，年輕時覺得自己壯的跟一頭牛一樣，但從2011年肺腺癌開刀後， 開始有所醒悟了，查覺到只要是人、是吃五穀雜糧的， 還是有生病軟弱的時候，但最痛的時光也走過了，沒想到人生後續還有更大的考驗，是從去年8月底的一場大搜索開始…

「這是我畢生難忘的恐怖畫面，沒經過228，但有讀過美麗島事件的後代寫的、他們親身目睹的文章，心中浮起台灣警總再現的景象，這些來搜索的人雖沒有荷槍實彈，但一副要把人吞下肚的凶惡模樣，令人寒慄，大家不妨回去review那天在我家前院、媒體拍到的景像，外面都被拍到是這樣了，裡面更是可怕…」

陳佩琪指出，偵查不公開本是檢察官要遵守的，但柯文哲的人權根本是個屁，接下來幾天、幾週、幾個月，「我們被鏡檢和馬檢和綠媒、名嘴們天天『偵查大公開』，每天都來一個一刀斃命的東西，這些外洩出去的東西，大家一看就知道絕對有人違法取得，不過都查無實證，查無不法，剩下的就只有我們家屬被嚇到如寒蟬般不敢講話而已，他們都自己人嘛，互相掩護一下就好了，可是我的先生卻在沒證據之下被關了一年。」

「檢廉把我當罪犯看待，隨意取走我的手機，這是在我們法律上允許的嗎？」陳佩琪表示，「打電話給那租客，說立刻來開門，我們要去搜索…」她乖乖交出手機，不敢哼一聲…保險箱內的金飾，一樣一樣被挑出來檢視，「這鑽石誰送的？這戒子又是哪來的？」「 結婚時婆婆、還是媽媽送的吧…」「這個呢？」「可能小孩出生時親友送的…」「這個呢？」「忘記了， 太久了…」「想一下啦，是誰送的，是怎麼來的…」她說，當時銀行旁若有窗戶，她早就像李師科案的王迎先一樣跳下去了。

至於被收走的存摺，陳佩琪說不在乎，「已經很久沒整理了，拿走也減少我空間的負擔，只是氣就氣在拿走了卻連看都不看，抓我去問時還要問：『這本是什麼時候開的，那本是何時弄得的？』去北檢還考我記憶力，真的有夠離譜。」

後來看到搜索票上詳細記載的內容，就知道他們其實已經把他們眼中一干所謂的犯罪嫌疑人所有的財產、事前全掃描過一遍了，只是搜索當下，看到她父母親的存摺，面露喜色，可能是覺得會有重大發現吧！

陳佩琪提到，當初搜索票上的理由，只籠統寫個「貪汙治罪條例」，最近才看到搜索票的全文，是林俊言寫的，某法官核定的，精彩至極，會陸續跟大家分享，除前述幾個「買辦公室」、「2018年2000萬房貸」、「陳佩琪站ATM前存款」之外， 還有以下…

陳佩琪表示，去年規劃在九月底退休，五月開始著手辦退休手續，還有特休假，女兒也恰好回台一周，於是想利用休假跟她一起去美國玩幾天，先生也很贊同，於是在去年6月24日就訂好了去美國的「來回機票」，結果呢，「檢廉據此說我『要落跑去美國』，所以要趕快來搜索，也立刻要把柯文哲羈押起來，說要防止我們夫妻都落跑。」

他們也查到柯文哲9月11日也要去美國東岸，好像要參加什麼台美國防軍事會議這方面的，這在台灣和美國之間本就是重中之重的議題，在野領袖本就該都去了解詳細，現在回想起來，就如同她先前說的，倘若沒有這場官司，以先生的經歷、才華和戮力從公的精神，定可以為國家做出許多貢獻來，「但現在呢…一切如夢幻泡影，每天看不完的卷宗， 跑不完的法院，哀哉人生…」。

