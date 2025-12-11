柯文哲問法庭錄影可戴面具出庭？ 審判長：不可以

台北地院今（11日）開庭審理京華城案，前台灣民眾黨主席柯文哲提出法庭直播的申請，但遭到拒絕。審判長江俊彥表示，法庭將在判決後5天內公開錄音錄影的內容，柯文哲對此表示不滿並提出抗告。在庭上，柯文哲詢問是否可以戴面具出庭，審判長則明確表示「不可以」。

民眾黨前主席柯文哲。（中天新聞）

台北地院今起連續2天提示證據，合議庭先整理列出3400多項非供述證據、170多人偵審供述證據，將由檢辯雙方表示意見，接著在下周一（15日）起正式進入言詞辯論，暫訂連續8個工作天，再預留4個工作天備用。

北院今開庭審理京華城案之初，就先針對柯文哲要求法庭直播，但北院先前裁定判決後5天內公開錄音錄影的內容等問題，花了20多分鐘進行處理。

合議庭指出，除柯文哲提抗告外，被告、沈慶京也有提出抗告，但其餘被告尚未提出抗告，合議庭因此當庭詢問所有被告是否提抗告，表明會再回報給高院，等高院統一作出裁定，若抗告能獲准，才能在下週一（15日）言詞辯論庭採行直播。

合議庭指出，依法規定，錄影範圍限於檢控與被告答辯的部分，至於被告最後的陳述不予錄影公開。此遭柯文哲質疑「做半套」。合議庭表明，所以事先才會提醒，當檢方與律師答辯後，被告應表示意見。不過柯的辯護律師要求被告最後陳述也應錄影，合議庭因此表示，先聽取意見再做決定。

另方面，法庭錄影公開後會永久存在於網路上，合議庭也提醒個人隱私權的問題，因此被告可戴口罩或要求打馬賽克、變音，但柯文哲質疑，是否戴面具就好了？審判長解釋，法庭內雖然有許多人習慣戴口罩，但戴面具不符合法庭的莊嚴性規定，因此不被允許。

此次庭審中，審判長與檢辯雙方進行了超過1小時的討論，針對被告端木正會計師提出的被遺忘權進行了詳細的審議。柯文哲及同案被告威京集團主席沈慶京已提出抗告，要求法庭直播，但其他被告及檢方則選擇放棄抗告。

