柯文哲喊下次帶她出門「免得製造麻煩」 陳佩琪：以後半夜發臉書

民眾黨前主席的妻子陳佩琪近日發文對總統賴清德開砲，引發討論，柯文哲表示，下次會帶她出門，免得在家寫臉書製造麻煩。對此，陳佩琪今天則說，「把我帶出去就不會寫？」不論白天行程跑多晚，晚上半夜照樣爬起來寫，「以後就改半夜發臉書」。

陳佩琪和柯文哲。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪今天在臉書上發文表示，「把我帶出去就不會寫？跟你講，不論白天行程跑多晚， 晚上半夜照樣爬起來寫，以後就改半夜發臉書…寫過這麼多對官司的疑問，昨天受訪時說到心中的憾事，就是寫再多、也根本沒人理我。」

廣告 廣告

陳佩琪指出，過去一年來，柯文哲的人權和尊嚴被人像螻蟻般的輕賤著，羈押、延押，抗告一再駁回。柯文哲當過25年的重症科醫師、8年的首都市長、5年的在野黨黨主席，也選過總統得了369萬票，在外面隨時小草簇擁追隨，但這樣的他不知為何，人權卻在司法人的眼中是個屁。她也曾很嚴肅地問柯文哲：「你過去跟這些司法人員有什麼大深仇大恨嗎？」、「他們的親人是否曾在你手上沒救回來，所以恨死你了？」柯文哲一臉茫然，說不出所以。

陳佩琪說，她最想問北檢的是，「扁帽工廠」、「小英商號」和「賴桑小舖」這些公司金錢的來龍去脈都查清楚了嗎？檢察官說候選人賣小物、所得沒入政治獻金帳戶都是公益侵占，還用這個把柯文哲求刑好幾年，然而這三間公司也全然跟「木可」一樣，所以三個當上總統的人也全有公益侵占的事實，且他們應該比柯文哲「罪加好幾等」， 因為「木可」收入的錢都還留在「木可」帳戶內沒被挪用， 而前述三家公司的盈餘全部都結清了，錢最後是誰拿去了？是進到誰的口袋裡了？除公益侵占外，依北檢意思，還要加一條貪污罪，請問檢察官查清楚了嗎？

陳佩琪透露，兒子已畢業回台。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪透露，兒子去年10月東大博士班畢業後， 也回台灣到原工作單位工作了，有次兒子拿博士論文給柯文哲看，柯文哲沒翻兩頁就投降了，「唉！ 真是隔行如隔山。」

延伸閱讀

指很多人為救阿北投票反「大罷免」 柯文哲：國民黨別太高估自己

柯美蘭被點名選竹北市長 柯文哲訝異：她有說要選嗎？

北市議員選戰布局曝光！柯文哲：全力輔選、他們再努力就會上