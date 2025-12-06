柯文哲喊別再讓3%或6%？ 鄭麗文：藍白合以誠意善意選人才

民眾黨前主席柯文哲日前談及2026藍白合時認為規則講清楚就好，第一是全民調有幾間民調公司，第二是不要再讓3%或6%。對此，國民黨主席鄭麗文昨（6日）在地方黨部主持黨慶活動時表示，這次合作將以最大誠意與善意，透過公平、公開、公正機制選出最適合人選。

國民黨主席鄭麗文。（中天新聞）

本月是國民黨建黨131周年的黨慶月，各地方黨部爭相舉行慶祝活動，鄭麗文今天行程滿檔，上午先後參加南投及台中兩個黨慶活動，下午轉往彰化縣出席地方黨慶。

鄭麗文昨天在苗栗縣黨部出席黨慶活動暨苗栗縣主委布達典禮，親手將聘書頒給苗栗縣議長李文斌，並表態力挺回歸國民黨的現任縣長鍾東錦爭取2026年縣長連任。

對於民眾黨前主席柯文哲呼籲國民黨避免重蹈3%、6%爭議。鄭麗文表示，這次合作將以最大誠意與善意，透過公平、公開、公正機制選出最適合人選。

她強調，即使外界對上次合作破裂仍有陰影，但國民黨務必支持在野力量，提名最強、最適合的候選人，確保合作順利。

民眾黨前主席柯文哲。（柯文哲YT）

