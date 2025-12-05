柯文哲喊幫中國解決經濟問題是「通匪」 總統府冷嗆：情緒性發言不回應

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德近日接受《紐約時報》DealBook Summit專訪時提及，台灣很樂意幫助中國解決經濟問題，民進黨前主席柯文哲則嗆「通匪」。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日受訪回應，情緒性發言，不做評論。

賴清德於專訪中表示，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，但根據國際金融機構推測，中國的經濟成長率僅約4%點多。非常希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好，「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。」

廣告 廣告

柯文哲4日晚間與黃國昌同台直播，網友好奇如何看待賴清德的說法？黃國昌直呼，民進黨不是說任何交流都是統戰嗎？怎麼會去幫境外敵對勢力解決問題？柯文哲也幫腔喊：「通匪！國安法！控告賴清德通匪」。

針對柯、黃的說法，總統府發言人郭雅慧今日受訪僅回應：「這個情緒性的發言，我就不做評論。」

更多三立新聞網報導

不配合監管！小紅書因詐騙「被封1年」總統府：支持內政部決策

在野批半導體赴美「德公移山」 總統府批扭曲：是把護國神山變護國山脈

賴清德最新公布《公民投票法》修正條文並批示「審慎因應選務失序」

川普簽字！美《台灣保證實施法案》生效 總統府致謝：持續深化台美關係

