柯文哲喊窮要陳佩琪賺錢！媒體人看不下去：真的很矯情

前民眾黨主席柯文哲今（2）日談起家中經濟狀況時稱，打京華城案等官司的費用數字太龐大，他有跟妻子陳佩琪說要賺生活費，所以陳努力在找工作。媒體人詹凌瑀看不下去柯文哲喊窮，直言「不用在那邊演什麼阿信的故事，真的很矯情」。

柯文哲今日到立法院拜會立委，對於陳佩琪近日說打官司已負債千萬、賠掉退休金，還說要找工作，是否家中經濟不理想等問題，柯回應，交保金7千萬，監察院還要罰240萬、沒收5579萬，還有地檢署起訴罰金5千萬、沒收6千多萬政治獻金，加上木可查封3800萬、眾望基金會查封800多萬。

柯文哲坦言，數字實在太龐大，還有律師費，以及鐘小平什麼的加一加，所以他現在是n趨近於無限大，因此他有跟陳佩琪講好歹要賺一點生活費，陳也很努力在找工作。

對此，詹凌瑀以「阿北喊窮？N趨近於無限大的是你的厚臉皮吧！」為題發文表示，看到柯文哲在立法院的表演，她真的要在螢幕前笑出腹肌，柯說因官司賠掉積蓄，N趨近於無限大，還要陳佩琪去找工作賺生活費，「大家記憶力有這麼差嗎？前陣子是誰在看上億豪宅？」

詹凌瑀提到，柯文哲夫妻不久前還在規劃買商辦、看豪宅，黨庫通私庫，帳目亂七八糟被查扣那麼多錢，現在突然說「沒錢吃飯」？更可笑的是，柯把三個兒女都送出國，兒子阿堯在國外過得逍遙自在、吃香喝辣，留老爸老媽在台灣喊窮？既然家裡這麼困難，怎麼不叫兒子回來打工補貼家用？卻是叫老婆這把年紀了還要出去找工作？這種話柯身為一家之主講得出口？

詹凌瑀也說，柯文哲曾稱看陳佩琪跪在地上擦地板很心疼，「哈囉？現在是2026年了，你心疼老婆，不會買一台掃拖地機器人嗎？一台幾千塊就有了，你買不起？」，如果真的窮到連掃地機器人都買不起，強烈建議柯再開一場演唱會。一張票賣8800元，那個信仰值儲值下去，柯馬上就可以買最頂級的機器人給陳用了，不用在那邊演什麼阿信的故事，真的很矯情。

詹凌瑀強調，最後看到柯文哲和國民黨團傅崐萁手牽手，傅還要幫柯「滿血回歸」，這真的不演了，哪裡是藍白合？根本是整黨打包變紅，柯過去罵人家黑金派系，現在抱得緊緊的，所謂的新政治，原來就是「只要有權力，什麼原則都可以賣」。

