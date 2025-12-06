柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意

2025年12月6日苗栗縣／國民黨主席鄭麗文（左）出席苗栗縣黨部主任委員佈達典禮暨建黨131周年黨慶，宣布議長李文斌（右）接任縣黨部主委。（呂麗甄攝）

2025年12月6日苗栗縣／國民黨主席鄭麗文（左三）批評民進黨以國安、反詐名義封鎖小紅書，質疑「數位戒嚴」，強調國民黨將守護民主法治，避免威權與獨裁風險。（呂麗甄攝）

2025年12月6日苗栗縣／苗栗縣長鍾東錦在黨慶致詞前朗讀女兒從美國寄來的信，表達獲中央肯定的驕傲。他強調苗栗財政困境，要求中央依法行政，立即實施財劃法，並呼籲黨部積極吸引青年回流。（呂麗甄攝）

今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。

鄭麗文在致詞中表示，國民黨重視務實治理與穩定發展，我們每天拚建設，不搞鬥爭、不撕裂社會，強調照顧弱勢、促進台灣繁榮，並呼籲基層以最強團隊迎接2026選舉。她肯定苗栗縣政府與縣議會以民為本、縣民滿意度最高，感謝苗栗民眾長期支持，希望縣長鍾東錦高票連任，帶動議會及鄉鎮市長全面勝選。

鄭麗文批評民進黨政府製造仇恨、恐懼，並指出民進黨以國安、反詐名義行言論審查，「這是否是數位戒嚴？」她表示，行政院封鎖小紅書事件充分暴露民進黨威權、反民主的心態。過去推動數位中介法引起社會反彈，但民進黨仍以國安、反詐名義封鎖平台，實際上是意識型態作祟，破壞法治與程序正義，對年輕世代及整體社會不利。她強調，國民黨將秉持腳踏實地的態度，守護民主法治，避免任何威權與獨裁風險。

針對2026年藍白合作，媒體提問民眾黨前主席柯文哲呼籲國民黨避免重蹈3％、6％爭議，鄭麗文回應，這一次合作將以最大誠意與善意，並透過公平、公開、公正的機制選出最適合的人選。她補充，民眾黨可能對上一次合作破裂仍有陰影，但國民黨務必透過公開、公正規則支持在野力量，提名最強、最適合的候選人，確保合作順利。

鍾東錦在致詞前念出女兒在美國的來信，表達對父親獲中央肯定的驕傲與祝福。他提及苗栗為全台唯一被財政控管的縣市，呼籲中央依法執行現行法規，並請中央立委協助爭取預算，強調縣政團隊全力推動建設、維持地方穩定。他也提醒，縣內鄉鎮選戰應避免過度激烈，呼籲黨內團結、善用資源，吸引青年回流及培養人才，為未來發展打下基礎。

李文斌表示，上任後將立即走訪18鄉鎮，重整組織、強化聯繫與動員機制，全力協助基層整合，避免內耗。他強調，國民黨必須更貼近人民需求，讓基層重新感受到黨的力量與溫度，積極推動2026五合一選舉準備，並為2028奪回執政打下穩固基礎。

