柯文哲喊話賴清德：不要把台灣搞到四分五裂

民眾黨前主席柯文哲今到嘉義市城隍廟參拜，受到大批支持者歡迎。(呂妍庭攝)

民眾黨前主席柯文哲要賴清德總統不要把台灣搞到四分五裂。(呂妍庭攝)

民眾黨前主席柯文哲今到嘉義市城隍廟參拜，不少人拿書、帽子給他簽名。(呂妍庭攝)

被前行政院政務委員張景森點名，台灣政治僵局的解決關鍵不在賴清德總統，而是民眾黨前主席柯文哲一念之間，柯文哲4日重申，台灣政局會紛擾，就是賴清德一念之間，透露民進黨派人放話，要比照搞柯文哲一樣，如法炮製，把民眾黨黨主席黃國昌再搞一遍，柯文哲鄭重反嗆、警告，不可以把司法當政治工具用，再搞黃國昌，他一定焦土政策，喊話賴清德，不要把台灣搞到四分五裂。

柯文哲今被問到針對張景森發表評論，台灣的政治僵局解決，是在柯文哲一念之間，並提到黄國昌就是中二個性和小藍路線，他除重申台灣政局的紛擾就是賴清德一念之間，也說現在怪大彈劾，當時為什麼搞大罷免？去搞人家，人家一定會反撲，有時候是自己搞出來的，如果賴清德上任是採取聯合政府的概念，與在野黨協調，怎麼會搞到今天這樣的局面？

廣告 廣告

柯文哲也提到軍購案，指民進黨政府要申請1.25兆的特別預算，不能只拿出兩張A4紙，「立法院誰敢蓋章？」，且軍購已經付錢，東西卻沒有來，問題不解決，還不交代，又要拿1.25兆，「立法院誰敢再背書？」，就算民進黨也是答應得很心虛，應該要交代時程、買什麼東西，總要有一個報告出來，兩張紙換1.25兆「不可能」。

至於總預算卡關，柯文哲再度表示，台灣過去不是沒有遇到僵局，去年遇到僵局也解決了，民進黨政府不能「要審就審，不審拉倒」，3個黨都有總召，總召有困難，再帶一個人來，6個人坐下來好好談一談，還是會協調，強調還是在賴清德一念之間，在高位的人，有權勢的人，應去整合其他的人。

柯文哲接著語氣變重，表示不曉得現在民進黨政府是誰在操盤，已經把他關了1年，我可以一笑置之「就算了」，還派人放話，要如法炮製，把黃國昌再搞一遍。

柯文哲態度強硬，明白告訴民進黨政府，你們弄柯文哲「我就算了」，如果再搞黃國昌，他一定焦土政策，不可以把司法當政治工具用「我不同意」，不可以再如法炮製搞黃國昌，再來一遍，我一定焦土政策，還是那句話，賴清德，在你一念之間，不要把台灣搞到四分五裂。

【看原文連結】