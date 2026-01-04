柯文哲喊話賴總統 再搞白黨魁將焦土政策

民眾黨前主席柯文哲（右）4日嗆賴清德總統，不要把台灣搞到四分五裂。（呂妍庭攝）

民眾黨前主席柯文哲被行政院前政務委員張景森點名是台灣政治僵局的解決關鍵，柯文哲4日重申，台灣政局會紛擾，就在賴清德總統的一念之間，還喊話賴清德不要把台灣搞到四分五裂，更提到民進黨曾派人放話，要比照搞他一樣搞民眾黨主席黃國昌。柯鄭重警告，不可以把司法當政治工具用，再搞黃國昌，他一定焦土政策。

張景森在臉書評論說，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間。柯文哲昨天除反誇張景森是民進黨裡很有智慧的人，也反駁台灣政局的紛擾，就是賴清德一念之間，如果賴清德上任是採取聯合政府概念，與在野黨協調，怎麼會搞到今天這樣的局面？還譏諷現在怪大彈劾，當時為什麼搞大罷免？當時搞人家，人家一定會反撲。

廣告 廣告

柯文哲更舉軍購案為例，民進黨政府軍購已付出大筆錢，東西沒來，既不解決也不交代，又要申請1.25兆元特別預算，卻只拿出2張A4紙，立法院誰敢背書？誰敢蓋章？就算是民進黨籍立委也答應得很心虛，2張紙換1.25兆元，「不可能」。

他強調，總預算陷僵局，去年也曾發生、也解決了，民進黨政府不能「要審就審，不審拉倒」的態度，3個黨團總召、副總召，6個人坐下來好好談，還是會協調，還是在賴清德一念之間，在高位的人，有權勢的人，應該去整合其他人。

柯文哲接著話鋒一轉說，他不曉得民進黨政府現在誰在操盤，把他關了1年，他可以一笑置之，現在還派人放話，要如法炮製把黃國昌再搞一遍。

他態度強硬指出，他要告訴民進黨政府，弄柯文哲「我就算了」，再搞黃國昌，他一定焦土政策，不可以把司法當政治工具用，要賴清德不要把台灣搞到四分五裂。