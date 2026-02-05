柯文哲喊「中配非外國人」別逼死人民！律師嗆：習近平也非外國人 可以選總統？

柯文哲喊「中配不是外國人」，別逼死人民，林智群律師直言，照柯文哲邏輯，習近平也不是外國人？也可以參選總統？ 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中配李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，針對國籍爭議，李貞秀指出，她曾赴中辦理放棄中國籍，但不被受理，內政部要求李貞秀提出放棄國籍申請遭拒的證明。民眾黨前主席柯文哲表示，依《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，中配根本不是外國人，不是外國人要怎麼放棄國籍？對此，律師林智群今（5）日直言，中國國家主席習近平也不是外國人？也可以參選總統？

柯文哲今天受訪時表示，中選會、大法官都頒給李貞秀當選證書，那你們中選會、內政部要不要先喬一喬？一個政府的不同機關，給出不同的判定，你不要逼死人民，請賴清德政權清楚說明，到底要怎麼做。

對此，林智群律師在臉書發文直言，依照柯文哲這個邏輯，習近平也不是外國人？也可以參選總統？他砲轟，民眾黨不違法很難？總是在要特權，別人（雙重國籍）不行，他們就是要凹到可以，「中華人民共和國」人，就不是「中華民國」人，這麼簡單的事情，還想打混仗？

網友也紛紛留言批評「貪污犯想要消滅台灣」、「柯文哲背叛台灣人」、「請柯府直接google中華民國《國籍法》就有詳細說明要怎麼做！」、「互不隸屬….很難理解嗎？」、「貪污的人不配在那邊吵」、「台灣惡人，惡黨，毫無建樹，亂源」、「是你們要跟國人解釋為什麼一定要放一個中國人進來當立委！而不是又推給賴清德，你們的政治會不會太容易了？」。

