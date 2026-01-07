柯文哲喊「別把司法當工具」又嗆焦土抗爭 綠委：令人擔憂

台北市 / 焦仲 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲，日前涉入京華城弊案交保後仍動作頻頻，更於上週五拜訪朝野各黨團，希望能藉此幫助不分區民眾黨立委陳昭姿推動「代理孕母」納入《人工生殖法》。不過，民眾黨前主席柯文哲上週末輔選嘉義市長參選人張啓楷時，卻又喊話不要把司法當工具，更揚言「民進黨政府弄我就算了，如果再搞黃國昌，我一定焦土政策」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(7)日在記者會指出，這種包牌式雙標作法令人擔憂。

民進黨立院黨團於今日上午召開「政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會，出席的人包含民進黨立委鍾佳濱、民進黨不分區立委沈伯洋、立委范雲、民季黨黨團書記長陳培瑜。立委鍾佳濱表示，自從上週五柯文哲來立法院各黨團拜訪後，社會上的整體氛圍似乎也出現些許期待，擺脫過去的朝野僵局、預算案協商也似乎露出一線曙光。

立委(民)鍾佳濱也說：「民眾黨前主席柯文哲揚言執政黨有能力藉由司法體系去迫害不同的意見者。尤其當前民眾黨在目前媒體的廣泛報導當中，可能涉及到一些司法爭訟的問題。我們認為這已經超越台灣民眾對於司法獨立的認知。希望民進黨在伸出友善橄欖枝之餘，立法院能更光明磊落談政黨合作。」

立委(民)范雲則表示，有爭議的法案一定要落實討論，台灣社會公民素養相當高，「我們是有能力在立法院共同守護進步價值」。今(7)日內政委員會審查國安法，如何具體落實法條文字嚴謹性，真正守護國家安全；明天衛環委員會也要討論人工生殖法，一個進步科技如何守護婦女跟兒童權益 ，這都是目前政黨之間尚未有共識的，民進黨立委范雲呼籲藉由充分討論，凝聚跟社會的共識，並釐清爭議、減少爭議。

最後，鍾佳濱在記者會尾聲強調，不管是今天國安法的相關審查、明天衛環委員會就《人工生殖法》的相關審查，台灣國防安全及進步價值需要共同守護，尤其本週五（9日）的軍購案刻不容緩，希望保家衛國不分黨派。

