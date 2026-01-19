柯文哲喊「國民黨不要太高估實力」 蕭旭岑稱「事實」籲：別對柯有情緒反應

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲昨(18)提到大罷免32比0，認為「很多人都是為了要『把阿北救出來 』才去投票的，國民黨不要太高估他自己的實力！」對此，國民黨副主席蕭旭岑今(19)日接受廣播節目「千秋萬事」專訪表示，柯文哲這個人快人快語，但確實說的是事實，許多藍委對民眾黨只有感激，並喊話要支持者為了大局，別對柯有情緒性反應。

蕭旭岑表示，柯文哲的話常常被截取放大，而柯文哲這個人快人快語，難免會有人不適應，但國民黨中央的立場是謙卑以對，確實去年兩次大罷免的成績當然是有民眾黨朋友的支持。一方面柯文哲當時身陷牢獄，自己也出席兩次民眾黨聲援柯文哲的活動，他知道民眾黨的支持者是不捨，認為柯文哲是遭民進黨羅織入罪，所以這樣的情緒反映在大罷免投票，增加民眾黨人的支持動能，這是一個事實。

蕭旭岑透露，許多國民黨立委對民眾黨只有感激，如果沒有他們的支持，也不見得能撐過罷免的考驗，「所以我們都是用謙卑的態度去思考柯文哲這句話，確實沒有民眾黨朋友的支持，國民黨無法度過罷免案，這是事實」。

蕭旭岑也呼籲國民黨支持者跟黨員，不要對柯文哲有情緒反應，因為對方講的是事實，不能認為大罷免是靠國民黨自身的能力，且如今藍白是合作的政黨，因此兩邊合作要很堅定，喊話大家都要為了大局，別對柯有情緒性反應，認為柯文哲只是善意的提醒。提到2024年國民黨無法取得總統大選勝利，也是因為藍白無法合作的原因，「現在我們應該要放眼未來，既然鄭麗文跟黃國昌有堅定合作的誠意，大家就一定要晚前看」。

