柯文哲喊「國民黨別高估實力」 蕭旭岑稱善意提醒：這是事實
民眾黨前主席柯文哲昨稱很多民眾為了「救阿北」去投反罷免票，喊話國民黨不要太高估自己的實力。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（19日）接受專訪表示，柯文哲講的是事實，是善意提醒，呼籲藍白合放眼未來、往前看。
蕭旭岑今接受中廣「千秋萬事」節目專訪表示，柯文哲快人快語，國民黨應該謙卑以對，去年兩次大罷免能完封，當然有民眾黨朋友的支持，柯文哲當時身陷牢獄，民眾黨支持者不捨柯無罪，認為被民進黨羅織入罪，這樣的情緒反映在大罷免投票，增加動能，這是事實。
蕭旭岑說，國民黨對民眾黨只有發自內心的感激，如果沒有他們的支持，藍委不見得能撐過罷免考驗，呼籲支持者不要對柯文哲有太大的情緒反應，柯講的是事實，「我們也不能覺得，大罷免是靠國民黨自己的能力才有這個成績」。
他說，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌見過幾次面，確立政策、合作方向，藍白合要很堅定，對於這些不管是情緒性的解讀、對柯文哲作風的感受等，大家應該要為了大局，柯文哲是善意提醒，呼籲放眼未來、往前看。
