柯文哲喊「藍白分」更重要 吳思瑤盼：藍白綠都可以合

民眾黨前主席柯文哲接掌黨內國家治理學院後，昨（29）日談到比起「藍白合」更重要是「藍白分」也就是兩黨分工合作，但就是否會從分工變成分手，柯文哲也喊「世界上什麼事都有」。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（30）日受訪強調，政黨之間可以合作，藍白可以合，「藍白綠也可以合，只要是民生議案、人民優先、國家安全，不只藍白要合，更希望『藍白綠都可以合』」。

吳思瑤今日上午受訪就「藍白分」議題表示，從「藍白合」到「藍白分」，當然大家一夕之間解讀是不是有不同的路線跟操作的訊息，這就任由不同的人有不同的解釋。

話鋒一轉，吳思瑤說明，站在執政黨的角度還是認為，政黨之間可以合作，藍白可以合，「藍白綠也可以合，只要是民生議案、人民優先、國家安全，不只藍白要合，更希望『藍白綠都可以合』」。

因此，吳思瑤也問，現在柯文哲拋出「藍白分」，特別刻意用「分」這樣的詞彙，是不是也被解讀為，不會像過去民眾黨甘於作為國民黨團附隨組織的老二角色？使得民眾黨更有自主性？在議題選擇也不必然跟著國民黨團走？

最後吳思瑤強調，自己正向解讀這個訊息，本來政黨就要合作，政黨也要競爭，意見不同的就來溝通，但是國家人民需要的就來合作，「期待從『藍白合』到『藍白綠合』在民生、國防、安全議題都要合作交流」。

