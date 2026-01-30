柯文哲喊「藍白分」更重要 吳思瑤解讀：不甘做國民黨團附隨組織

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委吳思瑤受訪表示，期待從「藍白合」到「藍白綠合」，在民生、國防、安全議題上合作交流。（圖／記者劉秀敏攝影）

民眾黨創黨主席柯文哲出任黨內國家治理學院院長後，29日拋出「藍白分」，認為可以彼此分工合作。對此，民進黨立委吳思瑤今（30）日表示，站在執政黨的角度，還是希望政黨之間可以合作，期待從「藍白合」到「藍白綠合」，在民生、國防、安全議題上合作交流。她也指出，柯文哲刻意用「分」的詞彙，是否可以解讀為，民眾黨不會像過去甘於作為國民黨團附隨組織、老二的角色？民眾黨團要更有自主性，議題選擇也不必然跟著國民黨走？

柯文哲29日表示，「藍白合」也可以變「藍白分」，分是分工合作，每個人做擅長、喜歡的事就好，對於媒體追問可能從分工合作變成分手？柯文哲則說，世界上什麼事都有，感覺藍營朋友們每個人都很玻璃心，綠營的人都見獵心喜，但藍白合是總統賴清德造成的。國民黨發言人牛煦庭則說，藍白合作是基層對於制衡民進黨的高度期待。

吳思瑤今日在立法院受訪表示，從「藍白合」到「藍白分」，當然大家一夕之間解讀到是否有不同的路線跟操作，不同的人有不同的解釋。但是，站在執政黨的角度，還是認為政黨之間可以合作，「藍白可以合，藍白綠也可以合」，只要是民生議案、人民優先、國家安全，不止藍白要合，更希望藍白綠都可以合。

吳思瑤說，現在柯文哲拋出「藍白分」，特別刻意地用「分」這樣的詞彙，是不是也可以解讀為，民眾黨不會像過去一樣，甘於作為國民黨團附隨組織、老二的角色？民眾黨團要更有自主性，議題選擇也不必然跟著國民黨走？她是正向地解讀這個訊息。

吳思瑤強調，政黨本來就要合作也要競爭，意見不同的就溝通，國家人民需要的就合作。所以，她期待從「藍白合」到「藍白綠的合」，在民生、國防、安全議題上，都要合作交流。



