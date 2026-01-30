柯文哲喊「藍白分」！黃國昌強調與鄭麗文溝通順暢：目標一致拉下民進黨

台灣民眾黨立法院黨團「珍重再見 後會有期！」記者會，黃國昌。廖瑞祥攝



民眾黨前主席柯文哲昨天表示，藍白不一定要合，藍白「分」也可以，就是分工合作，但被媒體問到有無可能從分工合作變分手時，柯又說，世界上什麼事都有可能，「藍營朋友們每個都很玻璃心。」對此，民眾黨主席黃國昌今（1/30）天表示，自己跟國民黨主席鄭麗文溝通非常直接、順暢，也向鄭表示，藍白兩黨有不同的政策主張，但在一些重要目標上，可以相互合作，而這個目標就是拉下民進黨。

民眾黨團今天召開「珍重再見 後會有期」記者會，對於柯文哲喊出「藍白分」，可以分工合作，但又說世界上什麼事都有可能，黃國昌先批評，媒體斷章取義，然後無限想像、不斷放大，其實沒有必要。他直言，自己跟鄭麗文溝通非常直接、順暢，也向鄭表示，藍白兩黨有不同的政策主張，但在一些重要目標上，可以相互合作。

黃國昌指出，目前非常重要的目標，就是拉下違憲亂政、分裂台灣、的民進黨政府，為了這個目標，兩黨各有擅長領域，大家在自己工作崗位上面把事情做好，最後加起來才會像三角形的兩邊一定大於第三邊。

黃國昌強調，柯文哲講藍白分，分工合作一點都沒有錯，兩個政黨本來就有大家有不同的優先事項，也有不同的重視價值，分工合作把自己事情做好，這才是現在最重要的事情。

