柯文哲喊「講清楚是否特赦阿扁」 藍營直指：背後是賴清德操盤

前總統陳水扁原定主持的新節目臨時喊卡，且點名行政院長卓榮泰下令，外界關注陳水扁與賴卓體制的微妙關係。前民眾黨主席柯文哲批評，總統賴清德應對是否特赦陳水扁講清楚。國民黨陣營也直指「背後就是賴清德」，一切都是因為選舉考量。

柯文哲受訪表示，他曾是陳水扁的醫師，健康狀況「我曉得」。他指出，從陳水扁交保事件看得出台灣司法讓人民不信任，交保就交保，特赦就特赦，弄清楚講明白，不給特赦卻每天讓陳水扁趴趴走，總不是辦法。柯文哲強調，之前蔡英文總統不處理，現在賴清德也不處理，應講清楚，行就行，不行就不行。

國民黨主席鄭麗文認為，之前賴清德最用力要幫陳水扁免於牢獄之災，結果蔡英文沒辦法特赦陳水扁，到賴清德當總統也對陳水扁不聞不問。她表示，如今陳水扁在外面趴趴走，每天都在挑戰中華民國司法權威。對於陳水扁新節目卡掉，鄭麗文質疑，到底是什麼原因？真如陳水扁所說，還是陳水扁想故意將賴卓一軍，「看他們是怎麼樣棄他們祖師爺於不顧？」

國民黨立委賴士葆指出，陳水扁在民進黨縣市長初選公開力挺高雄市邱議瑩、林岱樺及台南市陳亭妃，都與賴清德屬意人選明顯不同。他提到，陳水扁日前更專訪民進黨立院黨團總召柯建銘，讓柯建銘戳穿賴清德主導大罷免的真相，同時向柯建銘抱怨蔡英文政府未特赦他，實際是向賴清德隔空喊話，這都是陳水扁屢批賴清德逆鱗的例子及背後關鍵。

賴士葆進一步分析，對於陳水扁過去主持電台、趴趴走，這次卻指被卓榮泰喊卡。他直指，民進黨南部縣市長初選競爭激烈，賴清德又高度重視南部選戰，不可能放任陳水扁再開新節目干擾。賴士葆強調，陳水扁是卓榮泰大前輩，卓榮泰不可能自作主張，背後意志明確來自賴清德。簡言之，賴清德不敢對陳水扁採取更強硬手段，卻又不願讓選戰節奏被干擾，才透過卓榮泰執行限制，目的就是讓陳水扁「閉嘴」。

