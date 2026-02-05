即時中心／潘柏廷報導

民眾黨立院黨團，先前不僅聯手國民黨團封殺行政院版1.25兆國防特別條例，還提出拿掉非紅供應鏈等內容的白營版本，更在藍白合作下將其付委審查；白營前主席柯文哲昨（4）日則宣稱有什麼問題，會跟華盛頓直接溝通。對此，政治評論員周偉航今（5）日則秀出與美國國父們之一的華盛頓AI合照，並酸「我有事也是直接和華盛頓連絡，像是關於誰砍了櫻桃樹」，使得網友留言「偷臭一下自我膨脹的土城柯老大」。





總統賴清德去年（2025）提出未來8年投入1.25兆國防特別預算，經行政院擬定成國防特別條例，但現在經立法院程序委員會，就會遭到藍白立委聯手封殺；反觀民眾黨主席黃國昌率團訪美返台後，就宣布推出白營版本的4千億國防特別條例，而且拿掉政院版的「非紅供應鏈」、「台灣之盾」等內容，藍白更將其聯手在立法院通過付委。

但因拿掉「非紅供應鏈」爭議性過大，使得白營版本受到嚴重質疑，柯文哲昨日受訪則宣稱，美國不是民進黨的藉口，如果有什麼問題，民眾黨會跟華盛頓直接溝通。

對此，周偉航今日在臉書秀出與美國國父們之一的華盛頓AI合照，並酸「我有事也是直接和華盛頓連絡，像是關於誰砍了櫻桃樹」；網友看見留言「偷臭一下自我膨脹的土城柯老大」、「你真的比柯文哲好笑耶」。





原文出處：快新聞／柯文哲喊「跟華盛頓直接溝通」 周偉航秀合照酸：問誰砍櫻桃樹

