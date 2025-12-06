柯文哲喊2026藍白合別再讓3％、6％ 媒體人爆整合成功關鍵

針對藍白合，民眾黨前主席柯文哲表示，只要規則清楚就好，但不要再像2024年讓3%、6%。國民黨主席鄭麗文表示，這一次的藍白合，一定用最大的誠意跟善意，並用公平公開公正的遊戲規則，提名出最適合跟最強的人選。媒體人謝寒冰對此表示，過去的事情就讓它過去吧，藍白現在的目標，就是2026怎樣再贏民進黨一次。只要大家存有共同的前提、共同目標，那接下來的這些辦法，都不是問題。

針對柯文哲表示，不要再像2024年讓3%、6%。謝寒冰6日在《中天辣晚報》節目中表示，過去的事情就讓它過去吧，藍白現在的目標就是，2026怎麼樣再贏民進黨一次，而且要贏得更漂亮，只要大家都存有這個心，能夠精誠合作就沒什麼問題。

謝寒冰認為，鄭麗文跟白營的溝通應該不是問題。實際上綠營一直見縫插針，想要說你看柯文哲出來了，現在民眾黨就兩個太陽，但他自己沒有看出來這個跡象。

謝寒冰覺得，大家小話少講，重點是做事，趕快整合。先由兩黨各自內部整合，然後民眾黨跟國民黨再整合，只要大家存有共同的前提、共同目標，那接下來的這些辦法，都不是問題。

主持人鄭亦真表示，這次至少有一個很棒的起手式，大家都覺得2024年已經過去了，我們要往前看，接下來要看2026年。柯文哲也很明白的講，規則我們講清楚就好了，不要再像2024年一樣，全民調也可以，講好就好，不要再讓了，讓3%、6%，柯文哲說，他也是台大教授，怎麼不知道還有讓6%誤差範圍內，哪本教科書寫的。

