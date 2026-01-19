柯文哲嗆國民黨別高估實力 藍營高層謙卑承認：感激民眾黨

民眾黨創黨主席柯文哲18日談及在土城看守所羈押經歷時表示，若非大罷免32比0的結果，自己現在應該還在裡面，並感謝當天投票的民眾。他認為許多人是為了「把阿北救出來」才去投票，更直言「國民黨不要太高估他自己的實力！」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（19）日回應，柯文哲說的是事實，若沒有民眾黨朋友的支持，藍委真的不見得能撐過罷免的考驗。

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／中天新聞）

針對柯文哲的說法引發藍營基層不滿，蕭旭岑上午接受廣播節目專訪時表示，柯文哲這個人快人快語，難免會有人不適應，但國民黨中央的態度是謙卑以對。他指出，去年兩次大罷免的成績當然有民眾黨朋友的支持，「柯文哲當時身陷牢獄，我也出席兩次民眾黨聲援柯文哲的活動，我知道民眾黨的支持者是認為柯文哲遭民進黨羅織入罪」。

蕭旭岑進一步說明，這樣的情形反映在大罷免投票，增加民眾黨人的支持動能，這是一個事實。他強調，藍委對民眾黨只有感激，若沒有他們的支持，真的不見得能撐過罷免的考驗，因此都是用謙卑的態度去思考柯文哲這句話。蕭旭岑坦言，確實沒有民眾黨朋友的支持，國民黨無法度過罷免案，這是事實。

國民黨副主席蕭旭岑。（圖／中天新聞）

蕭旭岑呼籲國民黨支持者跟黨員，不要對柯文哲有情緒反應，不能認為大罷免是靠國民黨自身的能力。他表示，現在藍白是合作的政黨，國民黨主席鄭麗文跟民眾黨現任主席黃國昌也見過很多次面，因此藍白合作要很堅定。蕭旭岑認為，柯文哲只是善意的提醒，大家都要為了大局，別對柯有情緒性反應。

蕭旭岑回憶，2024年國民黨無法取得勝利，也是因為藍白無法合作的原因。他表示，現在要放眼未來，鄭麗文跟黃國昌有堅定的合作誠意，大家就一定要往前看。

