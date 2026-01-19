柯文哲嗆國民黨「別高估自身實力」遭高EQ反擊！百萬網紅驚：老K變聰明了

即時中心／林耿郁報導

1月18日，民眾黨台北市黨部舉辦見面會；創黨主席柯文哲，在會中公開稱國民黨「不要太高估自身（指藍營）實力」。國民黨則認為柯「講的是事實」；謙虛反應讓百萬網紅Cheap大驚「老K真的變聰明了」，反而柯文哲更該「管好自己的嘴」！

飄了？民眾黨創黨主席柯文哲，1月18日出席民眾黨「松信夥伴見面會」時，對多項時政展開回應，包括認為免費營養午餐是「民粹政治」、以及認為大罷免32比0，是因為很多小草想要救自己離開看守所等，直批國民黨「不要太高估自身實力」。

對此國民黨副主席、前馬英九基金會執行長蕭旭岑昨（19）天回應，柯文哲「講的是事實」；如果沒有民眾黨朋友的支持，藍委們可能無法撐過大罷免的考驗，交出32比0的佳績；也有藍委回應，無論如何現階段最重要的，還是「藍白合」，一起對抗民進黨。

對此有160萬訂閱者的網紅Cheap驚訝回應，「老K真的變聰明了」；以前的國民黨，八成玻璃心爆炸嗆回去：柯文哲別忘恩負義、得寸進尺，然後「假老二」的舊帳又被翻出來大酸特酸。但現在是為了大局，竟然可以「裝孫子」。

阿北在土城期間，國民黨沒落井下石、酸你假老二、活該之類的，反而盡力聲援；Cheap認為，反觀柯一出來就叫「國民黨不要高估自己」？「對啦，國民黨的傳統是大勝後自爆，但即使是事實，也不用自己講出來」。

Cheap總結，柯文哲不是「要」好好管好自己的嘴；而是「早就該」管好自己的言行。





