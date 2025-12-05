柯文哲嗆幫中國經濟是「通匪」 吳思瑤酸：網路聲量只用來罵執政黨、賴清德？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德日前受訪時稱，願意幫助中國解決問題，引發討論。不過，前民眾黨主席柯文哲日前與現任主席黃國昌合體直播，被問到此題時直言「要控告賴清德通匪」。對此，民進黨立委吳思瑤今（5）日痛批，黃、柯兩人在網路上有高度聲量，開直播應該討論福國利民政策，不該只是為了痛罵賴清德、執政黨專開直播。

賴清德近日接受外媒《紐約時報》專訪，談及如何看待中國經濟，賴清德說，中國經濟確實非常不好，習近平不該考慮如何擴張領土，應該思考如何提升人民福祉，台灣也很樂意幫助中國，解決他們面臨的經濟問題。柯文哲4日晚間直播時卻嗆，「通匪！國安法！控告賴清德通匪」。

吳思瑤今早在立法院受訪時說，柯文哲和黃國昌昨天開直播，從頭到尾不是在罵賴清德，就是在罵民進黨，若直播內容只是在打擊執政黨或噴政治口水，實在有點可惜，畢竟兩位都有網路聲量，應該討論福國利民的政策，而不是為了罵民進黨、罵賴清德開直播。

吳思瑤也提及，立法院正在審議年金改革案，柯文哲曾痛罵反年改團體是王八蛋，黃國昌也曾主張年改改得不夠快，現在白卻配合藍要把年改通通改回去，這才應當作為他們開直播的嚴肅話題，怎麼都轉移到批評執政黨而已？

吳思瑤說，台灣作為世界都肯定的經濟體，經濟發展讓其他國家望之項背，應該發揮強大的經濟影響力，不管是全球佈局，或跟單一國家強化經貿合作，都是在壯大台灣，不需要帶有任何有色眼鏡來看待讓台灣成為經濟日不落國的這些政策。

此外，鍾佳濱受訪也表示，《兩岸人民關係條例》的本意是希望兩岸人民能經常性的經貿交流、文化交流，讓兩岸共享經濟富裕繁榮。當然賴總統是希望中共回頭是岸，不要再對台灣進行軍事恫嚇或跨境鎮壓。如果對岸釋出善意，回復過往的經濟交流，中共的經濟困境或許能得到一些紓緩。

