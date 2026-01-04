柯文哲嗆民進黨：我可以忍一年，再搞黃國昌就全面反擊





台灣民眾黨主席柯文哲今日重砲抨擊民進黨政府，直指當前台灣政局紛擾，關鍵仍在總統賴清德「一念之間」。柯文哲表示，自己被關押一年尚可一笑置之，但民進黨卻持續放話，意圖「如法炮製」對付民眾黨立委黃國昌，令他無法再忍。柯強硬撂話，若民進黨再對黃國昌出手，他將採取「焦土政策」全面反擊，並警告執政黨切勿將司法當成政治鬥爭工具，否則恐將台灣推向更嚴重的對立與撕裂。

柯文哲受訪表示，今天台灣政局的紛擾，還是在賴清德的一念之間，你是有權位的人，才有辦法去整合其他人。

柯文哲態度強硬表示，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，「你把柯文哲關了一年，我可以一笑置之就算了」，你們還派人來放話，說要如法炮製，把黃國昌再搞一遍。

柯文哲撂話，他在這裡明白告訴民進黨政府，你弄柯文哲就算了，「如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策」

柯文哲嗆聲，「你們搜索票都申請五次了，不可以再如法炮製搞黃國昌，不可以把司法當政治工具用，你們再來一遍，我一定焦土政策，這次我就不一樣了！還是那一句話，賴清德在你一念之間，不要把台灣搞到四分五裂。」

