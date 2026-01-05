柯文哲嗆民進黨：政局僵局在賴清德一念之間 若再搞黃國昌一定焦土政策

民眾黨前主席柯文哲今日針對前政務委員張景森的批評強硬反擊，直指台灣政局紛擾的責任全在賴清德總統，並警告若民進黨政府對黃國昌採取司法打壓，將採取焦土政策。 張景森日前在臉書發文，稱民眾黨解決政治僵局的關鍵在柯文哲，並批評黃國昌的「中二搗蛋路線錯了」。柯文哲今日在嘉義市城隍廟參拜時回應，雖肯定張景森是民進黨有智慧的人，但強調當前台灣政局的困擾在於執政黨的態度。柯文哲指出，若賴清德總統上任時能採取「聯合政府」概念與在野黨協調，就不會搞到今天自找苦吃的局面。 柯文哲直言，軍購案已付款卻超過6000億元軍火未交付，政府不僅未交代清楚，又要申請1.25兆元特別預算，卻僅提供二張A4紙說明。柯文哲批評，「二張紙要換1.25兆元，這不可能的事情」，連民進黨立委都會審得很心虛。 柯文哲建議採協調機制解決僵局。他表示，台灣過去也遇過僵局都解決了，政府不能抱持「要審就審，不審拉倒」的態度。柯文哲建議，三黨總召若談不攏，各帶一名成員共六人坐下好好談，一定會有協調結果，關鍵仍在賴清德的一念之間。 針對傳聞民進黨政府計畫對黃國昌出手，柯文哲語氣強硬表示，雖然自己被關了一年可一笑置之，但聽聞民進黨要再針對黃國昌採取行動，他絕對無法同意。柯文哲嗆聲，民進黨政府不應把司法當政治工具，如果執政黨真對黃國昌動手，「這一次我就不一樣，一定採取焦土政策」。 柯文哲強調，他明白告訴民進黨政府，弄他就算了，但如果再搞黃國昌，他一定焦土政策。柯文哲並呼籲，台灣政治紛擾就在賖清德總統一念之間，別把台灣搞到四分五裂。

廣告 廣告

更多品觀點報導

從陳水扁「主持夢」看台灣司法的特權與雙標

民眾黨轟憲法法庭5人判決違憲違法 指以人權議題掩蓋程序瑕疵

