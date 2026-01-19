柯文哲嗆營養午餐免費騙票 蔣萬安：他對各議題都有說法不是很正常？

記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安力推「生生喝鮮奶」，日前宣布國中小營養午餐全面免費，讓新竹市等多個縣市跟進，想選新北市長的民眾黨主席黃國昌也稱讚政策方向「是正確的」，然而，前民眾黨主席柯文哲昨（18）日卻大酸騙票、民粹政治，似乎和黃國昌不同調。對此，蔣萬安今（19）日回應，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」營養午餐免費是為了讓孩子吃的營養、吃的安心，也看到很多地方都給予支持。

柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，他昨日出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」，聲稱大罷免32：0，相信很多人是為了要把他救出來才去投票的，「我的意思是，國民黨不要太高估自己實力」，還說自己是很愛數據的，有算過。

柯文哲還說，營養午餐免費的政策基本上就是個民粹政治，如果說這是為了鼓勵生小孩，讓負擔比較低，「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，但這營養午餐免費沒特別有意義。

柯文哲還嗆，自己堅決反對每週喝鮮奶，因為小孩子早上10時喝一杯鮮奶，到了中午就會吃不下飯，導致飲食亂掉，「這騙選票非常有用，民粹政治，可是沒有實際上的意義。你也知道在騙選票，好啦好啦，要騙就去騙！」

蔣萬安今天上午出席信義區115年度市長與里長有約活動，面對記者詢問，柯文哲批評營養午餐免費騙票，會不會覺得柯文哲的說法是打臉黃國昌跟新竹市長高虹安？對此，蔣萬安回應，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」

蔣萬安強調，營養午餐免費，最主要是希望讓孩子在成長最關鍵時期吃的營養、吃的安心，並減輕孩子家庭的負擔，也希望每一個孩子都不會因為自己的家庭經濟狀況，在餐桌上感受到不同。

蔣萬安指出，大家看到的是，台北市好像每一個家庭可支配所得很高，但是台北也是物價還有生活成本最高的城市，所以在光鮮亮麗的背後，都是精打細算的日常。蔣萬安強調，在這段期間謝謝很多朋友給予多方的建議，「另一方面也看到很多地方給我們支持」。

