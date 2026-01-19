柯文哲嗆營養午餐免費騙票 蔣萬安：光鮮背後是精打細算日常

台北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策，但卻被民眾黨前主席柯文哲批評是「騙選票」，引發討論。對此，蔣萬安今天（19日）表示，在光鮮亮麗的背後，都是精打細算的日常，市府希望讓孩子們在成長關鍵期吃得安心，也減輕父母們的負擔。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

柯文哲18日表示，營養午餐完全免費卻沒有排富，變成所有人通通都免費，但這違反社會福利偏向弱勢，除非講「是為了應付少子化才有的福利措施」，這種理由才可以接受。他更說，營養午餐完全免費基本上就是個民粹政治，倘若說是「為了鼓勵那些人生小孩」、「讓他生小孩負擔比較低」等理由，「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」。

蔣萬安受訪時表示，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」營養午餐免費，主要是希望讓孩子在成長最關鍵的時期吃得營養、吃得安心，同時也減輕這些孩子的家庭的負擔。另一方面，我們也希望每一個孩子都不會因為自己的家庭經濟狀況，在餐桌上感受到不同。

柯文哲。（圖／中天新聞）

蔣萬安說，大家看到台北好像每個家庭的可支配所得很高，但是台北也是物價、生活成本最高的城市。所以，在光鮮亮麗的背後，都是精打細算的日常，我們在這段期間也謝謝很多朋友給我們多方的建議，另一方面也看到很多地方給我們支持。

