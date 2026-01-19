柯文哲嗆營養午餐免費騙選票 蔣萬安這樣說

▲台北市長蔣萬安說，柯文哲對各種議題都有各種說法。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安日前拋出營養午餐免費等政策，諸多縣市跟進。不過，民眾黨前主席柯文哲昨天卻狠批，營養午餐完全免費，基本上就是民粹政治，「我也知道你在騙選票」。對此，蔣萬安今（19）日回應，柯文哲對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？

柯文哲昨天在民眾黨台北市黨部所舉辦的「2026松信夥伴見面會」致詞時表示，他在市長任內的時候，台北市營養午餐中低收入戶免費，有錢的家庭繼續付錢，在這個補助的狀態下，台北市再補貼有機蔬菜。他強調，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，如果要這樣做，就要說此舉要鼓勵民眾生小孩，讓生小孩負擔變低，「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦，可以接受」，政策不是特別有意義。

廣告 廣告

蔣萬安今日上午出席與基層里長交流活動前受訪表示，柯文哲對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？營養午餐免費最主要的是希望讓孩子在成長過程中、最關鍵的時期吃得營養又安心，也希望可以減輕孩子家庭的負擔，每一個孩子都不會因為家裡的經濟狀況而在餐桌上感受到不同。



蔣萬安說，大家看到的是台北每個家庭的可支配所得很高，但台北也是物價生活成本最高的城市，所以在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常，因此營養午餐免費也謝謝很多朋友給予多方建議，地方也都給予很多支持。





更多 NOWnews 今日新聞 報導

不滿竄改專報主題！陳智菡猛批「鴕鳥部長」 劉世芳回應了

江啟臣、楊瓊瓔相爭台中市長 盧秀燕：希望盡速協調成功

藍綠全都罵 柯文哲批營養午餐免費是「民粹政治」：在騙選票