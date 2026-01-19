柯文哲嗆營養午餐免費「在騙選票」 蔣萬安回應了！

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北市長蔣萬安推動國中國小營養午餐免費政策，多縣市首長紛紛宣布跟進，不過民眾黨前主席、前台北市長柯文哲昨(18)日突開轟，稱營養午餐完全免費是民粹政治，「知道你在騙選票」，他更指「生生喝鮮奶」政策也是在騙選票，沒有實際意義。對此，台北市長蔣萬安今(19)日回應，表示柯文哲對各種議題都有各種說法，「這不是很正常嗎？」

柯文哲昨日出席台北市黨部支持者見面會時，表示營養午餐免費政策沒有排富，「基本上就是民粹政治」，就連「生生喝鮮奶」政策他也反對，「騙選票非常有用，只是沒有實際上意義」。對此，蔣萬安今日受訪時則說，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」

蔣萬安表示，營養午餐免費政策是希望讓孩子在成長過程中、最關鍵的時期吃得營養又安心，也可以減輕孩子家庭的負擔，讓孩子不會因為家庭經濟狀況，在餐桌上感受到不同。蔣萬安指出，台北市是物價生活成本最高的城市，在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常，因此營養午餐免費也謝謝很多朋友給予多方建議，地方也都給予很多支持。

