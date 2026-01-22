柯文哲嗆蔣萬安營養午餐免費騙票 沈政男罕見重話：架自己人拐子

民眾黨前主席柯文哲近期頻頻對國民黨發出批評，不僅要求藍營「別太高估實力」，更直指地方推動的免費營養午餐政策是「民粹、騙選票」，相關言論不僅在政壇引發討論，也再度牽動藍白合作的敏感議題。時事評論家、精神科醫師沈政男罕見發表重話，認為柯文哲「話講得太快了」，甚至形同「架了自己人拐子」，並坦言2028年藍白合作的關鍵與變數，恐怕仍取決於柯文哲的態度。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

沈政男透過YouTube分析，柯文哲這段時間全台助選，政治風格明顯回到過往直白、強勢的狀態，對台北市長蔣萬安日前提出免費營養午餐政策的批評並非隨口而出，而是認真表態。他指出，問題在於民眾黨內已有多位縣市長與參選人正推動或支持相關政策，包括準備參選新北市長的黃國昌，也難以迴避這項立場，這句「免費營養午餐是騙票」的說法，等於直接讓自家候選人陷入尷尬處境，形同自己絆倒自己人。

沈政男建議，柯文哲至少應先完成黨內整合，將這方面的看法與民眾黨內部統一後再對外發言，否則只會削弱民眾黨的整體戰力。他提醒，距離2028年大選只剩2年時間，若藍白雙方仍因地方民生政策互相鬥嘴，未來在共推人選時將如何承受更高強度的磨合與壓力。

談及柯文哲屢次開嗆國民黨的原因，沈政男分析，除了柯至今仍自認「比藍綠優秀」，想走出第三條路，對自己帶領台北市政府8年的政績感到高度自信外，另一個關鍵因素可能是柯文哲對部分國民黨人士在京華城案中落井下石的態度感到不滿，因而心生不快。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

針對大罷免32比0的結果是否真為「救柯文哲」，沈政男認為這僅是部分原因，雖然有接近5成民眾認為柯文哲身陷冤獄，但總統賴清德在罷免前「救災不力」、「團結十講出包」等爭議，才是綠營慘敗的最大關鍵。

沈政男提出化解藍白嫌隙的具體建議，他認為雙方必須建立政策討論平台，定期聚會研商國政大計，避免情緒性回嘴。他指出，柯文哲屬於「先放再收」的揮灑型人物，常講錯話，因此藍營民代不必因為柯的直白就馬上回嘴，越罵越起勁。此外，現任民眾黨主席應扮演居間黏合角色，促成柯文哲與國民黨主席鄭麗文的會面。

面對台北市長蔣萬安與柯文哲之間的風波，沈政男表示藍營人士沒有必要過度聚焦，畢竟兩人本就是不同類型的市長。他也坦言，柯文哲與國民黨的關係還有調整空間，但現在就卡在一審結果；如果柯被判10年以上，國民黨大概就會敬而遠之，但如果是10年以下，雙方的進退將更加棘手。

精神科名醫沈政男。（圖／翻攝自沈政男臉書）

沈政男最後呼籲，「為了大局，請放下過往恩怨」，強調2028年大選只剩2年時間，如果屆時重蹈2024年藍白合破局的覆轍，受害的只會是台灣。他直言，「2028要不要重演2024的破局，還是得看柯文哲能不能把心定下來」，2028年藍白合的關鍵與變數，看起來還是在柯文哲身上，所以一定要心頭抓穩定。

