柯文哲嗆蔣萬安騙票！藍議員轟：尖酸刻薄不厚道

繼台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免收費後，全台多個縣市如基、中、高、南、屏也相繼宣布跟進，掀起一波地方政府的福利大戰。然而，民眾黨創黨主席柯文哲卻認為這種「免費午餐」政策本質上是民粹政治，對國家並無實質意義，甚至直言「羊毛出在羊身上」，質疑此舉純粹是為了騙選票。對此，國民黨台北市議員秦慧珠開嗆柯文哲：「不要嘴賤隨便亂講話」。





柯文哲反午餐免費…還嗆蔣萬安騙選票！秦慧珠開轟阿北：尖酸刻薄、藍白合絆腳石

柯文哲反對「免費午餐政策」，甚至稱是為了騙選票，遭到外界批評。（圖／民眾黨提供）

針對柯文哲稱「免費午餐政策」是為了騙選票的言論，國民黨台北市議員秦慧珠今（19）日受訪時回應了。根據《三立新聞網》報導，秦慧珠痛批柯文哲，「非常的尖酸刻薄、不厚道」，且站在「藍白同陣營」的角度，其他民眾黨的縣市首長候選人，都以蔣萬安的政策為範本，搶先要讓營養午餐免費。因此她認為柯文哲「不識大體」，直喊「難道柯文哲要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎？要把將營養午餐免費做政見的候選人撤銷提名嗎？現在的市長要做的話，開除嗎？」。

柯文哲反午餐免費…還嗆蔣萬安騙選票！秦慧珠開轟阿北：尖酸刻薄、藍白合絆腳石

秦慧珠（上圖）痛批柯文哲「不要嘴賤隨便亂講話」。（圖／翻攝自秦慧珠臉書）

秦慧珠開嗆柯文哲若是做不到，「就是耍嘴皮子」，連自家（白營）候選人都不支持柯文哲的政見、政見，甚至隨意的批評，「你怎麼有臉再去批評蔣萬安？」。秦慧珠指出，今（2026）年是選舉年，很重要，請柯文哲自重，「站在藍白合的大前提下，不要嘴賤隨便亂講話」，尤其是不要去講反罷免是所有的人要救柯文哲；她強調，「大家是基於理念反對民進黨發起大罷免不正當、不正確，在政治判斷上、在行政資源上的浪費，而不是為了柯文哲」。

秦慧珠傻眼反問，難道所有去投罷免反對票的人，都是喜歡柯文哲、認定他無罪、要去救他的嗎？「我覺得這樣的推論，柯文哲未免太自大了，我們完全沒有辦法接受，請柯文哲最後不要再這樣胡說八道了」，更直言在未來的藍白合中，柯文哲會是最大的絆腳石。

