柯文哲嗆蔣萬安「營養午餐免費是騙選票」 鄭麗文開酸：時代不一樣了

記者詹宜庭／台北報導

針對台北市長蔣萬安推出營養午餐免費政策，民眾黨前主席柯文哲昨日批評這是「民粹政治」，對社會財富重新分配沒有幫助，而「生生喝鮮奶」政策也是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義」。對此，國民黨主席鄭麗文今（19日）表示，無論在政策或選舉層面，起碼她個人與中央黨部都認為，與民眾黨中央黨部及黃國昌之間的互動是順利的；至於柯文哲，鄭麗文則酸說，「我覺得時代不一樣了，這是我這幾天很深刻的感受。」

鄭麗文中午接受「中午來開匯」專訪時表示，到目前為止，她與黃國昌的互動都很順暢也很順利，未來在選舉上，兩黨會共同推舉最強的候選人；此外，在「台灣未來帳戶」這項重大政策宣示上，整體的溝通時間雖然非常短，她仍感謝黃國昌的配合，雙方晚間共同開會，積極促成重大政策的形成。無論在政策或選舉層面，起碼她個人與中央黨部都認為，與民眾黨中央黨部及黃國昌之間的互動是順利的。

至於柯文哲提到「營養午餐免費」是民粹政治，鄭麗文則酸說，「我覺得時代不一樣了，這是我這幾天很深刻的感受」。她指出，台灣AI與高科技產業占了台灣GDP非常高的比例，光是台積電就占了台灣股市的一半。未來的趨勢將會顯示出，高科技產業賺錢的比例將出現極端不對等，台灣的服務業與傳統產業則會陷入困境，也就是說「M型社會無法迴轉」。

