柯文哲嗆蔣萬安「營養午餐免費」騙票 游淑慧：為政不在多言

台北市長蔣萬安推動「營養午餐免費」、「生生喝鮮奶」等政策，遭到民眾黨前主席柯文哲批評「騙選票」，引發討論。對此，國民黨台北市議員游淑慧今天表示，相信選民不會輕易被任何政策「買票」，他們分得清誰真正理解他們的需要，為政不在多言，為政更不在酸言鬥嘴，支持蔣萬安，堅定向前走。

游淑慧。（圖／中天新聞）

游淑慧表示，從政策面來看，蔣萬安市長的學童政策，無論是「喝鮮奶」或「營養午餐」，現任議員不分藍綠白，多數都是支持與肯定的；從政治面來看，這更是難得一見，藍營政治領袖提出一項政策，能夠打得民進黨人仰馬翻，台南市長黃偉哲氣急敗壞，卻又不得跟進，光是這一點，就值得拍手叫好，「民進黨罵，我可以理解；但柯前市長酸，又是為了什麼？」

廣告 廣告

為何這個政策會引發這麼大的效應與討論？游淑慧指出，因為大家心裡都很清楚，，這是一個重要、而且切中需求的政策。在當前台灣的現實下，把錢花在孩子身上、花在支撐年輕父母身上，多數人都會認為「再多都不為過」。尤其台北市「住不易」，也「活艱難」，房價高、物價高，各項人力與服務成本都高。過去台北市花在社會住宅興建上的成本上千億，未來的管理、維護、折舊成本更是難以計算，雖然實際受益的人數，可能不到五萬人，但很少有人去質疑「值不值得」。因為大家都理解：為了讓年輕人住得起台北，再多預算，也只能咬著牙做。

柯志恩。（圖／中天新聞）

游淑慧說，鮮奶與營養午餐所花的經費，不到社宅興建成本的百分之五，卻能讓二、三十萬名孩子與父母直接受益，這樣的預算投入，真的不值得嗎？如果柯文哲連興建果菜市場、漁市場都可以花個一兩百億元，怎麼會覺得一年花一、二十億元，讓孩子每天在學校沒負擔吃一餐飯是浪費？柯文哲或許無法體會，對一般薪資家庭而言，每個月能夠省下一點點支出，是一口氣的輕鬆，是一個難得的微笑。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

游淑慧也相信，2026年的台灣選民，不會輕易被任何政策「買票」。但他們分得清誰真正關心他們，誰真正理解他們的需要。取之於民、用之於民，天經地義。為政不在多言，為政更不在酸言鬥嘴，支持蔣萬安，堅定向前走。

延伸閱讀

鄭麗君談完關稅返台 賴清德：成功為台爭取與美主要盟友同等待遇

搞定關稅鄭麗君返台 賴清德喊「歡迎回家」：政府會繼續打拚

為格陵蘭卯上川普！外媒：歐洲8國擬首度動用「貿易火箭炮」反擊