柯文哲嗆藍別高估自己「蕭旭岑竟喊事實」 藍議員：鄭麗文團隊令人失望

國民黨、民眾黨想在2026選戰中藍白合，但前民眾黨主席柯文哲18日卻突然開嗆國民黨別高估自己，大罷免32：0是很多人為了救他。對此，國民黨台北市議員秦慧珠火大開嗆柯文哲是藍白合最大的絆腳石，尖酸刻薄、太自大。但國民黨副主席蕭旭岑卻認為柯文哲講的是事實。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（20）日大酸，國民黨主席鄭麗文的團隊令人失望，讓民進黨一整個大失望，為了下架民進黨千萬別被見縫插針。

柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，他18日出席民眾黨「2026松信夥伴見面會」時聲稱大罷免32：0，相信很多人是為了要把他救出來才去投票的，「我的意思是，國民黨不要太高估自己實力」，還說自己是很愛數據的，有算過。

讓秦慧珠氣炸怒轟，柯文哲是藍白合最大的絆腳石，難道所有這次去投大罷免反對票的人，都是喜歡柯文哲、認定柯文哲無罪、要去救柯文哲嗎？「我覺得這樣的推論，柯文哲未免太自大了，我們完全沒有辦法接受」。

不過，相比藍營民代跟支持者的不滿，蕭旭岑卻認為柯文哲講的是事實，應該要謙卑以對，大罷免能夠完封是有民眾黨的支持。

對此，詹江村大酸，「鄭麗文的團隊令人失望」，民進黨多期待重砲回擊，結果說柯文哲講的是事實，讓民進黨一整個大失望。他稱，柯文哲幫藍白合作打一支大號預防針，國民黨竟然沒起副作用，反而讚揚柯文哲講事實，鄭麗文謙卑的定調展現泱泱大黨的風範。

詹江村稱，為了下架民進黨千萬別被見縫插針，柯文哲這支預防針，相信未來的路藍白合作會越愉快。

