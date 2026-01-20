柯文哲嗆藍引爆內鬨！小草怒斥「講話白爛」：關回去當藍白合祭品

政治中心／林昀萱報導

備戰2026年底九合一大選，藍白合能不能成功成為關注焦點。近日民眾黨前主席柯文哲近日大酸國民黨「別高估自己」引發爭議，不僅藍營人士開砲，民眾黨支持者也起內鬨，就有小草痛斥柯文哲「講話很靠北」、「還是繼續關進去吧，當作藍白合的祭品」。

台北市長蔣萬安力推「生生喝鮮奶」，日前宣布國中小營養午餐全面免費；前民眾黨主席柯文哲18日卻大嗆民粹政治、騙票，還要國民黨別高估自己，稱大罷免32：0是很多人為了救他。對此，國民黨台北市議員秦慧珠火大開嗆，柯文哲是藍白合最大的絆腳石，尖酸刻薄、不厚道、嘴賤隨便亂講話、太自大、胡說八道，怎麼有臉批評蔣萬安？臉書粉專「政客爽」也不滿轟，柯文哲真的有心要藍白合下架民進黨？還是純粹不想被抓回去關？他直言當初光是「木可公司」、「政治獻金亂七八糟」的事情，民眾黨跑了多少支持者，柯文哲是在土城待太久真的不了解狀況？「要合作，大家就講話客氣一點；要開戰，說實話也沒人怕你」。

不只藍營人士火大，小草社團「鬼針草聯隊」也有網友痛斥「整體來說這次柯文哲說的話確實不是只有在討論政策，整體的發言更像是失去控制的自走砲」、「你本來講話就這樣，很靠杯，KP你自己也說被關了一年有反省自我，有嗎？講話還是一樣白爛，是在酸三小在野夥伴？難怪要放你出來。果然KP是藍白合的變數，你還是繼續關進去吧，當作藍白合的祭品，我們還是繼續讓過去一年來有能力、有風度、有智慧的黃國昌帶領我們幹掉民進黨吧！」

一篇貼文引起兩派熱議，許多人認同網友觀點留言：「以前覺得他被關可憐可悲，現在覺得他可惡可恥，連營養午餐也要被批評，他自己都當過市長的人」、「他出來之後去找柯建銘，我已經不爽一次，現在又在嗆藍營不要太自以為是，老實說我真的很想退追⋯」「這個帖子寫的很對呀，賴清德能執政不就柯老三造成的？建議黃國昌出來，有老柯只是給民進黨機會」、「柯P真的不要太放飛，熟的人聽了沒什麼感覺，笑笑置之；但是不熟的人，會覺得刺耳，不是每個人都能接受這種實話，甚至有超多老人討厭這種態度，這也是民眾黨拿不到老人票的原因之一。」

也有小草力挺表示：「我倒是覺得他說得很實在，講大實話不是一直都是柯P的問題嗎？」「柯說的沒錯啊，我相信如果不是小草，很大機率不會是32:0，國民黨很可能會被罷掉個兩三席。叫國民黨不要太高估自己，一點都沒毛病。認為他這樣說就是在破壞藍白合，是有多玻璃心？」「這不就是柯文哲嗎？你覺得他講話失言就要再進去關？請問你講話就有比較好聽，沒有失言嗎？請不要雙標。」

