柯文哲嗆藍營「別高估自己」！國民黨回1句Cheap驚呆：變聰明了

政治中心／黃韻璇報導

台北市長蔣萬安力推「生生喝鮮奶」，日前宣布國中小營養午餐全面免費；前民眾黨主席柯文哲18日卻大嗆民粹政治、騙票，還要國民黨別高估自己，稱大罷免32：0是很多人為了救他；國民黨副主席蕭旭岑19日回應表示，國民黨的態度是謙卑以對，柯文哲講的是事實，國民黨立委對民眾黨只有發自內心的感激。對此，網紅Cheap直言「國民黨變聰明了」。

柯文哲18日出席活動時稱，大罷免32：0，相信很多人是為了要把他救出來才去投票的，「國民黨不要太高估自己實力」，還說自己是很愛數據的，有算過。柯文哲接著還開嗆蔣萬安，營養午餐免費的政策基本上就是個民粹政治，直言「我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，但強調這營養午餐免費沒特別有意義。

廣告 廣告

對此，國民黨副主席蕭旭岑19日回應表示，柯文哲快人快語，國民黨應該謙卑以對，確實大罷免是有民眾黨朋友的幫忙，直言柯文哲講的是事實，沒有民眾黨朋友的支持，國民黨立委無法度過這次的罷免案。

國民黨這一番回應讓網紅Cheap直言「國民黨變聰明了」，他指出，「要是以前那群老藍男八成玻璃心爆炸嗆回去：柯文哲別忘恩負義、得寸進尺，然後『假老二』的舊帳又被翻出來大酸特酸，接著民進黨看到藍白互毆，在旁邊笑到黑姑」，Cheap坦言，不得不說，老K真的變聰明了，以前的國民黨是「自尊心大於勝負」，現在是為了大局可以裝孫子。

Cheap認為，柯文哲還是要好好管好自己的嘴，直言「阿北在土城期間，人家也沒落井下石、酸你假老二、活該之類的，反而盡力聲援，結果你一出來就叫『國民黨不要高估自己』，對啦，國民黨的傳統是大勝後自爆，但即使是事實也不用自己講出來」，Cheap強調「阿北要好好管好自己的嘴」，可能不是「要」，而是「早就該」。

更多三立新聞網報導

網紅Cheap慘了！雷虎正式提告「求償1億元」 董座要查他乾爹是誰

民眾黨參選人看板遮號誌燈 Cheap轟：笑死！深思熟慮的愚蠢

陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了

陳亭妃基層實力太強！Cheap：謝龍介沒機會了

