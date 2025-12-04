柯文哲嗆藍白合：別重演2024 酸爆讓3%、6%

▲談到2026藍白合，前民眾黨主席柯文哲喊話國民黨別再玩2024那一套，讓3%、6%統計誤差台大沒有教。（圖／擷取自柯文哲YT）

[NOWnews今日新聞] 明年就要進行2026縣市首長選舉，國民黨、民眾黨正在談合作階段，今（4）日晚間前民眾黨主席柯文哲與現任主席黃國昌合體開直播，談到接下來的藍白合，忍不住向藍營喊話，規則講清楚，不要再像2024每天把戲很多，若要全民調就要講好有幾個民調公司，不要再有讓3%、6%。

柯文哲回想起2024的合作談判過程強調，他也是台大教授，怎麼不知道還有讓 6% 這什麼誤差範圍，台大教授都沒學過。讓3% 、6% ，「真的是太...太那個，統計誤差變成是讓 6%，不想講了，算了」。黃國昌在一旁緩頰直喊，那一頁都翻過去了。

廣告 廣告

就怕民眾黨吃虧，柯文哲不斷提醒黃國昌，到時候要跟國民黨主席鄭麗文講清楚，什麼時候要比賽、規則訂清楚，時間到就比民調，民調怎麼比也要談清楚，「我們一定不會耍詐！贏，我們就贏；輸，就讓你選」。

除了藍白合議題，外界也很關心柯文哲未來是否會和鄭麗文見面？對此，柯表示，「我倒覺得也不用為了見面而見面，該見的時候就會見，而且現在我也不是黨主席了，有事也是你（黃國昌）去處理。」此話一出，柯昌兩人大笑數秒，但柯文哲也強調，鄭麗文對國民黨來講是個衝擊，但有時候不能看一篇文章就評論一個人，所以讓她跑幾個月看看再說。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯文哲自爆！USB不雅片女主角竟是「她」 黃國昌神回：你喜歡？

擔心黃國昌「一副要被抓走的樣子」！柯文哲吐槽：還吹牛D槽很滿

合體直播！柯文哲笑黃國昌「爐主」 預言民眾黨未來最大危機