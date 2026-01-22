柯文哲嗆藍「免費午餐騙票」傷自家人 醫師罕見重話：話講太快、別重演2024破局

前民眾黨主席柯文哲近日全台助選。（資料照，鏡報李智為）

民眾黨前主席柯文哲近日頻頻開嗆國民黨，先是要藍營「別太高估實力」，又直指地方推動的免費營養午餐是「民粹、騙選票」，相關發言不僅掀起政壇討論，也再次牽動藍白合的敏感神經。對此，時事評論家、精神科醫師沈政男罕見講重話，直言柯文哲「話講得太快了」，甚至等於「架了自己人拐子」，他也坦言，2028藍白合的關鍵與變數，恐怕仍在柯文哲身上。

沈政男指出，柯文哲近期全台助選，政治風格明顯回到過往直白、強勢的狀態，對北市免費營養午餐政策的批評並非隨口而出，而是認真表態。而問題在於，民眾黨內已有多位縣市長與參選人正推動或支持相關政策，包括準備參選新北市長的黃國昌，也難以迴避這項立場。

免費營養午餐是騙票 真的講得太快了？

沈政男直言，這句話等於直接讓自家候選人陷入尷尬處境，形同自己絆倒自己人，建議柯文哲至少應先完成黨內整合，再對外發言，否則只會削弱民眾黨的整體戰力。

藍白還能再合嗎？時間其實不多了

沈政男提醒，距離2028大選只剩2年，若藍白仍因地方民生政策互嗆，要如何承受未來共推人選時更高強度的磨合與壓力。他認為，雙方應建立固定的政策討論平台，避免情緒性回嘴，尤其柯文哲屬於「先放再收」的揮灑型人物，藍營民代不必每一句都正面交鋒。

談及柯文哲屢嗆國民黨的原因，沈政男分析，除了柯至今仍自認「比藍綠優秀」、對8年市政成績高度自信外，也與部分國民黨人士在京華城案中的態度有關，讓柯心生不滿。至於大罷免32：0是否真為「救柯」，沈政男認為僅是部分因素，賴清德在救災與施政表現的爭議，才是綠營受挫的關鍵。

沈政男最後直言，若柯文哲一審結果被判10年以上，藍營勢必保持距離；但若是10年以下，藍白之間的進退將更加棘手。「2028要不要重演2024的破局，還是得看柯文哲能不能把心定下來。」

