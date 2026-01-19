柯文哲嗆藍「別太高估自己」 藍營小雞反彈轟：別拖垮藍白

國民黨台北市議員楊植斗。 圖：楊植斗臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲昨日語出驚人，自比「台灣的安華」之外，並稱「要不是大罷免 32：0，我可能還在裡面」，同時直言「國民黨不要太高估自己的實力」，相關說法引發藍營基層議論，也為藍白合作增添變數。對此，國民黨台北市議員楊植斗今（19）日發文表達看法，直言柯文哲的發言恐傷害藍白互信。

楊植斗表示，柯文哲「白目」並非一、兩天的事，民眾黨支持者常以「心直口快」形容，他對此並非不能理解；但政治上的默契與信用，需要長期合作才能建立，一再的言語刺激，反而會消耗彼此之間的信任基礎。

廣告 廣告

楊植斗指出，藍白雙方即使在免費營養午餐等民生政策上存在意見分歧，也沒必要對台北市長蔣萬安酸言酸語，這樣的表態，只會讓藍營支持者反感、甚至倒彈，對任何合作都沒有幫助。

楊植斗也坦言，柯文哲此番言論已在藍營基層引發不滿情緒，若持續累積，勢必影響藍白未來互動氛圍。他呼籲柯文哲，應展現更多政治智慧，思考整體局勢，而非一時情緒性的發言。

楊植斗最後表示，希望柯文哲能成為更有智慧的政治領導人，而不是在關鍵時刻，成為導致 2028 年藍白合作破局的推手。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

現行犯！黃國昌外帶機密文件被追回 吳思瑤：應關注「無心」還是「故意」

柯文哲譏「國民黨不要太高估實力」親藍粉專怒了：要開戰沒人怕你