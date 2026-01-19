柯文哲嗆藍「別高估自己實力」 親藍支持者：講話客氣一點

政治中心／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲，日前回防本命區台北，拉抬要選議員的小雞們，也和黃國昌再度同台，不過焦點都在他身上，柯文哲不僅對執政者開炮，還對友軍藍營開嗆，要國民黨不要太高估自己的實力，此話一出，讓深藍支持者相當不滿，質疑柯文哲真的有想要藍白合嗎？

民眾黨創黨主席柯文哲（01.18）：「要不是32比0我應該還在裡面，我相信很多人，為了把阿北救出來去投票，我的意思是說，國民黨不要太高估他的實力，（唉呀呀危險發言）。」柯文哲的這句提醒，就像是在對藍白合作潑冷水，而且子彈不長眼，此話可是傷了藍營友軍。

親藍粉專"政客爽"跳出來反嗆荒唐至極，柯文哲真的有心要藍白合下架民進黨？還是純粹不想被抓回去關？要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你。柯文哲的發言風格，引發藍營對於藍白合的疑慮，國民黨副主席蕭旭岑，趕緊跳出來緩頰。

柯文哲不僅對執政者開炮，還對友軍藍營開嗆，要國民黨不要太高估自己的實力。（圖／民視新聞）國民黨副主席蕭旭岑：「支持者跟黨員，不見得要對柯文哲主席，這句話要有什麼，太多的情緒反應，因為他講的是事實，我們也不能太覺得說，這個大罷免都是靠國民黨，自己的能力才有這個成績，所以我是覺得我們跟，民眾黨的合作是要很堅定的。」

就怕這把火越燒越旺，蕭旭岑要自家人不要有過多情緒，就怕一個不小心，影響2026地方選舉，但白粉粉專，"鬼針草聯隊"大酸柯文哲，你還是繼續關進去吧，當作藍白合的祭品，讓有能力有風度的黃國昌帶領我們。

柯文哲不僅對執政者開炮，還對友軍藍營開嗆，要國民黨不要太高估自己的實力。（圖／民視新聞）資深媒體人邱明玉：「黃國昌開宗明義，就是大家都在問嘛，就說那你們，台北市要怎麼合作啊，要推人什麼的，黃國昌就立馬講說，他認為應該要簽政黨協議，保障現任者優先，你黃國昌講這個政黨協議，第一個你不是讓柯文哲很尷尬嗎，當時政黨協議，也是簽了六點協議也是撕啦，他其實就是要嗆黃國昌嘛，這麼快我就豎白旗，我當然要給你一點威脅感啊，我現在什麼都沒換到耶。」名嘴解讀，柯文哲嗆藍有弦外之音，兩個太陽之爭是否檯面化？藍白還能不能合？成了2026熱門話題。

