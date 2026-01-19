柯文哲嗆賴清德賣國賊 綠黨團批「包牌又雙標」：黃國昌不能說的機密也是賣國？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜召開時事回應記者會。楊亞璇攝



美國對台課徵15％對等關稅，且確定不疊加，同時透過「台灣模式」，帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。民眾黨前主席柯文哲昨（1/18）日說，把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，總統賴清德不要當賣國賊。立法院民進黨團斥柯文哲包牌又雙標，要不要問民眾黨主席黃國昌去美國談了什麼，黃回來所不能說的這些機密也是賣國嗎？

針對台美對等關稅，柯文哲表示，日本要投資5500億美元，台灣是5000億美元，但日本經濟體是台灣5倍，然而台灣付的錢卻差不多，所以不能這樣比，況且台灣的5000億美元，美國大概會要求是以台積電為代表的半導體產業，這是幾代台灣人累積下來的家本，傾全國之力補助半導體產業才做到這樣。他話鋒一轉說，「我講實話又要回去坐牢，但是這句話出去一定是標題：把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，所以賴清德不要當賣國賊！」

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱說，柯文哲對「賣」這個字，顯然有兩種意義，經濟上、經貿上有買賣，但是所說的賣台，是指「出賣」的意思，出賣講的不是做生意、經濟貿易往來的買賣關係，是一種叛國的行為，是一個將國家利益讓予敵國的行為。

他說，「當我們指稱有人是賣台者的時候，絕對不會談到他是要講台灣的東西出售給其他有經貿往來的國家，所以建議柯前主席，可以好好的回去對自己的文字、自己的語文能力可以再強化一下。」

鍾佳濱強調，這次台美的關稅談判可以說是創造了多贏，美光也在今天宣布了要去購買那個力積電，投資大概超過569億要購買力積電的銅鑼的P5晶圓廠，這樣的一個投資，難道是台灣政府要求美國公司、美光公司所為嗎？不是，這是基於一個包括台積電宣布要赴美投資設廠之後，兩國之間半導體電子產業重新規劃他們的產業佈局。

鍾佳濱說，因為台積電持續的在美國進行投資，著重於美國市場的經營，相對的美光做為一個半導體供應鏈的一部分，它也希望能夠在台灣上游的元件取得它更有競爭力的優勢地位，因此，這樣的一個經貿往來更加緊密，可以不只是有利於台美雙方，也有利於全世界民主盟友他們使用非紅供應鏈的資訊電子產品更為安心。

鍾佳濱表示，柯文哲或許對於世界的經濟、貿易的秩序不太了解，但是柯文哲千萬不要為在台灣諸多反對黨人士很多出賣自己國家的言論開脫，尤其是當目前正有國安案件在偵辦當中，這樣的言行更讓人家懷疑，倒底民眾黨是不是台灣民眾黨，還是跟中國國民黨一樣，是分不清楚本國跟敵國份際的政治人物？

民進黨團書記長陳培瑜批評，柯文哲一向以來就是又包牌又雙標，「怎麼說包牌呢？他不敢得罪中國，所以他就左手打美國，他不敢得罪美國，所以就右手打打中國，一邊打中國，一邊打美國，他以為兩邊都可以討好，這叫包牌。」

陳培瑜說，什麼叫雙標呢？當柯文哲看到大家在稱讚行政院副院長還有相關談判團隊表現良好的時候，他不願意稱讚別人做得很好，他要不要問一問黃國昌自己去美國到底談了什麼，「那難道黃國昌回來所不能說的這些機密，這些國際之間的互信在柯文哲眼中也是一種賣國嗎？」這就是所謂標準的柯文哲式的哲學，就是既包牌又雙標，他的相關言論實在是不予置評。

