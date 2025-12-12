柯文哲嗆錯人？律師曝真正問題是「黃國昌」

即時中心／温芸萱報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，北院昨（11）日進行言詞辯論。法院僅准錄影後5日內播送，未允許現場直播，柯文哲竟稱變成「事後紀錄片」。對此，律師黃帝穎在臉書批柯「法盲瞎扯做半套」，指出法院是依《法院組織法》第90條，並無明訂柯想要的現場直播與最後陳述播送條文。黃帝穎認為柯嗆法官嗆錯人，真正問題在於黃國昌的「粗糙修法」

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，北院昨日開庭進入最終言詞辯論。由於法院裁定僅能錄影、待宣判後5日內播送，與柯文哲主張的「即時直播」不同，因此柯文哲已在10日向高院提出抗告。不過，高院今（12）日上午做出裁定，明確「駁回」抗告。

柯文哲在昨日開庭前受訪時批評，法院只准錄影不准直播，等同「事後才播放的紀錄片」。對此，律師黃帝穎在臉書發文反擊，直指柯文哲「法盲瞎扯、搞不清楚狀況」，更說柯文哲罵錯對象，真正製造爭議的是黃國昌主導修訂的《法院組織法》。

黃帝穎指出，北院此次允許錄影並非做半套，而是完全依照修法內容辦理。新版《法院組織法》第90條清楚寫明，可公開播送的範圍是「言詞辯論」，並未包含柯文哲最想展現的「最後陳述」，也沒有規定一定要「現場直播」。因此，法院並未違法，反倒是修法內容本身留下空缺。

黃帝穎表示，法律只寫明「言詞辯論」得以錄影公開，並由法院以適當方式播送，並未包含「最後陳述」或「現場直播」。（圖／翻攝自黃帝穎臉書）

黃帝穎痛批，柯文哲嗆法官嗆錯人，真正讓轉播制度缺乏細節規範的，是黃國昌的「粗糙修法」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

