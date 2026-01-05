柯文哲嗆「動黃國昌就焦土政策」 吳靜怡：製造自己的政治籌碼

即時中心／林韋慈報導

前民眾黨主席柯文哲昨（4）日陪同民眾黨立委張啓楷前往嘉義文化路掃街，並在嘉義城隍廟前受訪時語出強硬表示，「你們弄柯文哲我就算，如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策，不可以司法當政治工具用，這個我不同意。」對此，政治評論員吳靜怡今（5）日批評，所謂「焦土政策」其實是一種政治威嚇語言。

吳靜怡昨（4）日先在Threads發文指出，柯文哲一向擅長製造聲量，接著便四處嗆聲、威脅，並諷刺表示，「所以我就問，黃國昌被焦土，是香焦、藍焦還是白藍焦？不要貪污、不要違法，很難嗎？」

今（5）日她再度發文分析，柯文哲拋出「焦土政策」，並非真心為黃國昌發聲，而是在司法宣判前進行政治自救。她質疑，柯文哲若真力挺黃國昌，為何不直接表態「黃國昌絕對不會犯罪」，反而選擇以「敢動黃國昌就開戰」、「一定焦土政策」的說法，將黃國昌塑造成政治引信，替自己打造政治保護傘與司法外溢效應。

吳靜怡指出，柯文哲獲釋後迅速重返政治舞台，一方面釋出立法院綠白可合作的訊號，另一方面又批評民進黨將司法作為政治工具，甚至將台灣政局紛擾歸咎於總統賴清德的一念之間。她認為，柯文哲宣稱自己被關一年可以一笑置之，但若黃國昌遭針對就「不惜一切反擊」，表面看似講義氣，實際上是在預先拉高政治衝突成本。

她進一步解釋，「焦土政策」（Scorched-earth Policy）是一種政治威嚇話術，意在讓任何針對民眾黨的司法行動，都被解讀為政治迫害，將輿論從「柯文哲個人問題」轉移成「整個民眾黨遭清算」，藉此凝聚支持者、降低理性討論空間，同時製造談判籌碼，逼執政黨在「可合作的柯文哲」與「全面衝撞體制的柯文哲」之間做選擇。

吳靜怡也分析，從中選會名單提名游盈隆，讓白營感受到執政黨釋出善意，後續尚有NCC、大法官、檢察總長等重要人事提名，以及立法院副院長可能出缺等變數，再加上總預算案與國防預算審查在即，使柯文哲自認掌握關鍵籌碼。她直言，柯文哲將自身影響力與民眾黨八席立委作為政治交換工具，「朝野和解」的論述，恐怕只是權力算計的遮羞布。

最後，吳靜怡強調，政治人物若選擇用「焦土政策」來回應司法時鐘，代表的不是勇敢，而是退路正在消失；若焦土政策真的付諸行動，恐怕在燒到敵人之前，先燒毀自己的政治草原。她也直言，當「討厭柯文哲」大於「討厭民進黨」時，民眾黨恐怕會率先被選民拋棄。她提到，柯文哲上一次喊出「焦土政策」，是在環南市場爆發41人群聚確診時，並諷刺指出，當時最終仍由時任指揮官陳時中緊急成立「聯合前進指揮所」收拾善後。





