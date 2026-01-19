柯文哲嗆「國民黨別太高估實力」吳靜怡：不是情緒宣洩！是精準的政治警告

柯文哲嗆國民黨「不要高估自己實力」，吳靜怡直言，國民黨小心了，你們熟悉的柯文哲回來了。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲18日出席松信夥伴見面會時表示，大罷免32比0，「很多人都是為了要『把阿北救出來 』才去投票的，國民黨不要太高估自己的實力！」。對此，政治評論員吳靜怡今（19）日直言，國民黨小心了，你們熟悉的柯文哲回來了。

針對柯文哲嗆「國民黨不要太高估自己的實力了」，國民黨副主席蕭旭岑接受專訪時回應，柯文哲是善意提醒，不必情緒性解讀他的快言快語。吳靜怡發文表示，柯文哲這句話不是情緒宣洩，而是一個精準的政治警告，翻譯成白話就是「沒有柯文哲，大罷免不會這麼順；沒有民眾黨，國民黨在立法院也不會這麼好過」。

「藍白不是夥伴，更是彼此消耗權力！」吳靜怡直言，當國民黨團總召傅崐萁當著柯文哲、與黃國昌的面，拋出那句「沒背個2、3條罪不會大尾」，不是玩笑，而是一種權力位置的炫耀，柯文哲當下選擇隱忍是給足「老大哥」面子，但後續完全不協助民眾黨推動代孕相關法案，已清楚表態，面子可以給，實權不會讓！

「這是柯文哲的典型操作，不撕破臉，但會在關鍵資源上直接抽手」，吳靜怡提及，嘉義市造勢活動的冷清戳破「藍白合」的幻想，柯文哲想在嘉義市營造出藍白合的氣勢，但現實卻是地方藍營動不起來、場面冷清、組織不配合，好康的，藍不會分，選不贏的，卻要白來背，這種「只有風險、沒有紅利」的合作，對民眾黨毫無政治增值效果。

至於新北市、宜蘭縣，柯文哲是否同意民眾黨不提人選？吳靜怡分析，如果答案是「是」，民眾黨就正式自我降級為小藍，答案若是「否」，藍白衝突只會更早、更大地攤在陽光下。

