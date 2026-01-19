柯文哲嗆「把台灣賣給美國也是賣國」！周玉蔻酸：幹嘛幫賴清德討好川普

政治中心／黃韻璇報導

由行政院副院長鄭麗君率領的關稅團隊，於今（19）日清晨抵達台灣桃園國際機場，行政院長卓榮泰親自迎接一行人凱旋歸國。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。不過這樣的結果藍白仍不滿意，前民眾黨黨主席柯文哲18日稱「把台灣賣給美國也是賣國，賴清德不要當賣國賊」。對此，資深媒體人周玉蔻就酸，「對美關稅談判是賴清德出賣台灣給美國？柯文哲幹嘛一直幫威廉跟川普大哥做關係、討好川老大」。

針對柯文哲的「賣國說」，資深媒體人周玉蔻18日就發文表示，「今天最好笑的笑話是柯文哲說，出賣台灣給美國也是賣國，叫賴清德不要做賣國賊」，直言「台美談判結果待遇如此優越，韓國政商界抓狂，恨不得他們的大統領李在明也有這樣強大的賣韓本事吧？」

柯文哲18日受訪稱，「把台灣賣給美國也是賣國，賴清德不要當賣國賊」。（圖／翻攝畫面）

周玉蔻指出，台美對等關稅談判，在美國以準「國與國」地位簽下協議，前提是美國未來的科技、國力發展，實在是太需要台積電領軍的護國神山群，和台灣位於第一島鏈上民主號航空母艦戰略位置了。周玉蔻認為，「出賣台灣給美國？我們的談判團隊和政府其實是太謙虛客氣了，實情是我們在幫助美國。大家都知道川普大哥好大喜功，出賣之說相反不就是收買成功」。

最後周玉蔻狠酸柯文哲，「弄了半天，柯文哲和紅藍白這幫人罵的愈兇，川老大龍心愈大悅，看台灣一定愈看愈可愛。賴清德真該感謝鄭麗文、柯文哲和中共口徑一致、氣急敗壞的反向公關、正向收益的喊話操作！繼續罵！罵得愈兇、愈離譜愈好」。

