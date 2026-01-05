柯文哲嗆「搞黃國昌就焦土政策」吳靜怡：製造談判籌碼 在司法宣判前的政治自救！

柯文哲撂話，民進黨敢搞黃國昌，他一定焦土政策，吳靜怡直言，焦土政策不是為了黃國昌，而是柯文哲在司法宣判前的政治自救！ 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲日前表示，不曉得現在民進黨是誰操盤，嗆聲關他一年就算了，還派人放話，要如法炮製把現任黨主席黃國昌再搞一遍，他要明白告訴民進黨政府，「再搞黃國昌，再來一遍，我一定焦土政策」。對此，政治評論員吳靜怡今（5）日直言，焦土政策才不是為了黃國昌，而是柯文哲在司法宣判前的政治自救！

針對柯文哲撂話，民進黨敢搞黃國昌，他一定焦土政策，吳靜怡發文表示，柯文哲若真挺黃國昌，為何不大大方方直接力挺黃國昌「黃國昌絕對不會犯罪」？反而企以「敢動黃國昌就開戰」、「一定焦土政策」，把黃國昌塑造成政治引信，為自己打造政治保護傘與司法外溢效應。

她分析，柯文哲獲釋後，迅速重返政治舞台，一邊製造立法院綠白可以合作戲碼，另一方面又批評民進黨將司法當作政治工具，甚至直指台灣政局的紛擾在總統賴清德的一念之間，強調自己被關一年尚可一笑置之，但若黃國昌被針對，就會不惜一切反擊。

「這聽起來充滿義氣」，吳靜怡說，為何柯文哲會在這個時間點突然強調「焦土政策」？表面上柯文哲是在替黃國昌撐腰，但實際上，他是在預先抬高政治衝突的成本。

她說明，「焦土」是政治威嚇話術，意在讓任何對民眾黨的司法行動，看起來像是政治迫害的，將輿論轉換成不是柯文哲一個人的問題，而是整個民眾黨被清算，讓支持者停止思考，同時製造談判籌碼，逼民進黨選擇，要一個「可合作的柯文哲」，還是一個「全面衝撞體制的柯文哲」？

吳靜怡指出，從中選會名單提名游盈隆，讓白營感覺到執政黨對其示好，後續還有NCC、大法官、檢察總長等重要人事提名，民眾黨掌握了關鍵提名和決定權，再加上江啟臣要備戰台中市長，立院副院長可能出缺；在議案上，從總預算案到國防預算都迫在眉梢，這幾點都讓柯文哲自認為有囂張的氣焰，把自己影響力和八席立委作為政治交換工具，「朝野和解」的政治理想，只是柯文哲權力算計的遮羞布。

吳靜怡強調，當政治人物選擇用「焦土政策」來回應司法時鐘，代表的不是勇敢，而是退路正在消失，若焦土政策真的付諸行動，柯文哲恐怕在燒到敵人前，先燒毀自己的政治草原！當「討厭柯文哲」大於「討厭民進黨」，那麼民眾黨就會先掰掰！

她提到，柯文哲上一次喊出「焦土政策」，是在環南市場爆發41人群聚確診時，並諷刺指出，當時最終仍由時任指揮官陳時中緊急成立「聯合前進指揮所」收拾善後。

