柯文哲嗆「法庭直播」做半套 黃國昌要審司法院「閹割版」辦法

台北地方法院今（11）日再度審理京華城案，當庭確認民眾黨創黨主席柯文哲、威京總部集團主席沈慶京，會計師端木正對「法庭直播」變成宣判5日後才播送的抗告，並且送請高院審理。

在今天的庭訊中，花了冗長時間討論法庭直播的細節，直播(重播)的角度，是由法官背後向下拍，鏡頭設計的位置，檢察官剛好可以被擋住，也引發是否保護檢察官的爭議。

據轉述，法官還稱，檢察官如果想讓鏡頭看得到你，就請走到中間一點，稱不想露臉的人可以戴口罩。柯文哲立即回說，那大家都戴面具出庭好了，結果法官回應說，戴面具不符合法庭的莊嚴性規定，因此不被允許。

審判長江俊彥認為「依照司法院的子法，設計上就是事後播放，且從立法脈絡來看，也沒有問題。」

不播被告最後陳述惹議，剝奪完整陳述權利

柯文哲無法認同地表示，立法文字既是「法庭直播」，當然就是要求「同步播放」，司法院卻在訂定子法的時候，完全曲解了立法原意，「子法悖離母法，做了反向定義。」

「連可以錄影播放的範圍都嚴重被限縮。」、「不包含被告的最後陳述」柯文哲當庭舉手表達異議稱，公開播送的錄音、錄影沒有最後陳述，但最後陳述才是大戲「要做就做，哪有做半套的？」

民眾黨團總召黃國昌痛批。誰給司法院這麼大的權利，竟然閹割了連被告最後陳述意見，他已協調排案審查司法院版的法庭直播辦法。（圖片來源／黃國昌臉書）

柯文哲也指出，這等於是再一次剝奪遭到檢媒集體霸凌羞辱、未審先判超過一年的他們，希望藉由公開直播，向社會大眾完整陳述、捍衛清白的權利。

柯文哲開庭前受訪說，會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、公平正義奮戰到底，司法不可以變成當權者的統治工具，特別是不可以勾結媒體成為「政治打手」，變成迫害人民的工具。

柯嗆你們到底在怕什麼？黃國昌稱戳中掌權者害怕的事

柯文哲稱，相信大罷免大失敗32比0，臺北地檢署檢察官絕對是重要的因素，他希望真相可以水落石出和法庭直播，讓大家知道到底發生了什麼事，「結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」

柯文哲的辯護人鄭深元則表示，量刑辯論不公開是合理的處置，但是最後陳述不公開，顯然有子法踰越母法的問題。

「這個問題非常直接地戳中了掌握權力的人，在擔心害怕的事情。」民眾黨團總召黃國昌則痛批，這是未經司法院會討論通過法庭直播閹割版，「誰給司法院這麼大的權利？竟然閹割了被告最後陳述意見。」

「立法院通過的法院組織法版本，並沒有給司法院這樣的權利。」黃國昌並表示，他已拜託國民黨司法法制委員會召委翁曉玲，排案審查司法院版的法庭直播辦法，要求司法院說楚、講明白。

柯文哲的太太陳佩琪則提出「四問」，包括：賴總統你說你都沒介入司法？臺灣司法為什麼這麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？

